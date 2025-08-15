Suscribirse

Astronomía

Alineación planetaria en agosto 2025: cuándo puede ver el desfile de seis planetas en el cielo nocturno

Una conjunción múltiple entre la Luna y distintos astros dará origen a un espectáculo cósmico de gran atractivo visual.

Redacción Tecnología
16 de agosto de 2025, 12:02 a. m.
El cielo nocturno se transformará en un escenario privilegiado con la alineación de varios planetas y la presencia de la Luna menguante.
La bóveda celeste mostrará uno de los encuentros más llamativos del sistema solar con seis astros visibles en simultáneo. | Foto: Getty Images

El firmamento ofrecerá un espectáculo poco común durante agosto de 2025: una alineación de seis planetas que podrán apreciarse en distintos momentos de la noche.

Este tipo de fenómenos no ocurre con frecuencia y suele despertar la atención de astrónomos y aficionados, ya que reúne en un mismo escenario a varios de los cuerpos más brillantes del sistema solar.

Un calendario de encuentros celestes

El desfile de planetas tendrá lugar entre el 19 y el 21 de agosto, días en los que la Luna, en fase menguante, se desplazará por la eclíptica y coincidirá con distintos astros.

Alineación planetaria
Entre el 19 y el 21 de agosto, la bóveda celeste ofrecerá un fenómeno singular: seis planetas coincidirán en el horizonte en un mismo periodo. | Foto: Getty Images
  • El martes 19, el satélite natural se ubicará cerca de Júpiter alrededor de las 9:05 de la noche, marcando el inicio de la serie de conjunciones.
  • La madrugada del miércoles 20 estará protagonizada por el acercamiento entre la Luna y Venus, que destacará en el cielo con un resplandor intenso, lo que facilitará su identificación sin necesidad de equipos especializados.
  • Finalmente, el jueves 21, Mercurio entrará en escena. La conjunción con este planeta ocurrirá a las 16:14 GMT, ampliando la lista de protagonistas celestes.

A estos encuentros se sumarán Saturno, Urano y Neptuno, visibles en distintos sectores del firmamento y completando así el esperado grupo de seis.

Lo más leído

1. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. María Claudia Tarazona realizó la primera publicación tras enterrar a su esposo, Miguel Uribe Turbay: “Por siempre”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que un evento de esta magnitud no es cotidiano. Aunque Marte, Júpiter y Saturno se observan con relativa frecuencia, la presencia simultánea de Venus y Mercurio convierte la alineación en un hecho sobresaliente. Sus órbitas cortas y cercanas al Sol limitan los periodos de visibilidad, lo que hace aún más especial su participación.

Contexto: Observar el cielo ya no es exclusivo: la Nasa revela una opción accesible para todos

Consejos para observar el fenómeno

Los especialistas recomiendan alejarse de las luces de la ciudad para apreciar el espectáculo con mayor claridad. No se requieren instrumentos avanzados para distinguir los planetas más brillantes, pero un telescopio o binoculares pueden mejorar la experiencia y facilitar la localización de Urano y Neptuno, que suelen presentarse como puntos débiles de luz.

Ver estrellas
Con la Luna en fase menguante como acompañante, los planetas más brillantes del sistema solar ofrecerán un espectáculo de varios días en el cielo nocturno. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que estas alineaciones no se limitan a un solo instante, ya que los planetas avanzan lentamente en sus órbitas. Esto permite que el fenómeno pueda disfrutarse durante varios días, aumentando las posibilidades de contemplarlo incluso si las condiciones climáticas no son favorables en una jornada determinada.

Agosto de 2025 quedará marcado como una oportunidad privilegiada para quienes disfrutan de observar el cielo, un recordatorio de que la dinámica planetaria sigue ofreciendo sorpresas visibles desde la Tierra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El presidente Petro está contento con los resultados”: Laura Roa, presidenta del FNA, entrega balance de la entidad

2. Se conoce la gravedad de la lesión de Josh Hader: Los Astros están devastados

3. Copa Libertadores: este es el botín económico que buscará Nacional en el juego de vuelta

4. Confirman presencia de un portentoso jaguar en inmediaciones de Viotá, Apulo y Tocaima; piden no cazarlo

5. EE. UU. hará historia con el tren más veloz del país: esto se sabe de la ruta que conecta las principales ciudades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

alineaciónPlanetasAstronomiadesfileAgosto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.