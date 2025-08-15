Alineación planetaria en agosto 2025: cuándo puede ver el desfile de seis planetas en el cielo nocturno

El firmamento ofrecerá un espectáculo poco común durante agosto de 2025: una alineación de seis planetas que podrán apreciarse en distintos momentos de la noche.

Este tipo de fenómenos no ocurre con frecuencia y suele despertar la atención de astrónomos y aficionados, ya que reúne en un mismo escenario a varios de los cuerpos más brillantes del sistema solar.

Un calendario de encuentros celestes

El desfile de planetas tendrá lugar entre el 19 y el 21 de agosto, días en los que la Luna, en fase menguante, se desplazará por la eclíptica y coincidirá con distintos astros.

Entre el 19 y el 21 de agosto, la bóveda celeste ofrecerá un fenómeno singular: seis planetas coincidirán en el horizonte en un mismo periodo. | Foto: Getty Images

El martes 19 , el satélite natural se ubicará cerca de Júpiter alrededor de las 9:05 de la noche, marcando el inicio de la serie de conjunciones.

, el satélite natural se ubicará cerca de Júpiter alrededor de las 9:05 de la noche, marcando el inicio de la serie de conjunciones. La madrugada del miércoles 20 estará protagonizada por el acercamiento entre la Luna y Venus, que destacará en el cielo con un resplandor intenso, lo que facilitará su identificación sin necesidad de equipos especializados.

estará protagonizada por el acercamiento entre la Luna y Venus, que destacará en el cielo con un resplandor intenso, lo que facilitará su identificación sin necesidad de equipos especializados. Finalmente, el jueves 21, Mercurio entrará en escena. La conjunción con este planeta ocurrirá a las 16:14 GMT, ampliando la lista de protagonistas celestes.

A estos encuentros se sumarán Saturno, Urano y Neptuno, visibles en distintos sectores del firmamento y completando así el esperado grupo de seis.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que un evento de esta magnitud no es cotidiano. Aunque Marte, Júpiter y Saturno se observan con relativa frecuencia, la presencia simultánea de Venus y Mercurio convierte la alineación en un hecho sobresaliente. Sus órbitas cortas y cercanas al Sol limitan los periodos de visibilidad, lo que hace aún más especial su participación.

Consejos para observar el fenómeno

Los especialistas recomiendan alejarse de las luces de la ciudad para apreciar el espectáculo con mayor claridad. No se requieren instrumentos avanzados para distinguir los planetas más brillantes, pero un telescopio o binoculares pueden mejorar la experiencia y facilitar la localización de Urano y Neptuno, que suelen presentarse como puntos débiles de luz.

Con la Luna en fase menguante como acompañante, los planetas más brillantes del sistema solar ofrecerán un espectáculo de varios días en el cielo nocturno. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que estas alineaciones no se limitan a un solo instante, ya que los planetas avanzan lentamente en sus órbitas. Esto permite que el fenómeno pueda disfrutarse durante varios días, aumentando las posibilidades de contemplarlo incluso si las condiciones climáticas no son favorables en una jornada determinada.