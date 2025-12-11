Suscribirse

Sam Altman sorprendió al público con una afirmación de paternidad en el hogar: “No imagino criar a un recién nacido sin ChatGPT”

La confesión de Sam Altman en un programa nocturno abrió un debate sobre el papel de la IA en la crianza.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 9:42 p. m.
Altman reveló que la IA se ha convertido en un recurso constante durante sus primeros meses como padre.
Su comentario sobre apoyarse en ChatGPT para dudas de paternidad sorprendió a la audiencia. | Foto: Getty Images / @fallontonight / Canva

Sam Altman sorprendió al público recientemente durante una entrevista, al señalar cómo era su experiencia como padre primerizo y el papel que juega ChatGPT en su parte de su vida íntima.

Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el CEO de OpenAI reveló que la inteligencia artificial se ha convertido en un apoyo indispensable, incluso en los momentos más personales de la vida familiar.

“No imagino criar a un recién nacido sin ChatGPT”

Altman, quien suele mantener un perfil bajo en medios, abrió su corazón en el programa nocturno y contó cómo ha utilizado ChatGPT para enfrentar las dudas típicas de un padre primerizo.

“No imagino criar a un recién nacido sin ChatGPT”, comentó el CEO, comentario que rápidamente se volvió viral, sin embargo, aclaró lo que significaba esto.

El empresario explicó que recurre a la IA para orientarse ante situaciones nuevas, insistiendo en que la herramienta solo complementa, no interviene en la relación con su hijo.
Altman le contó a Jimmy Fallon que usa ChatGPT para resolver dudas de padre primerizo y aclaró que su frase viral solo hablaba de orientación, no de reemplazar la crianza. | Foto: Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Rápidamente, este comentario para el público dejó la idea de cómo la IA ha cambiado, dejado de ser una herramienta que anteriormente se veía principalmente para el uso profesional y ahora se ha convertido en un apoyo diario, incluso para la toma de decisiones complejas.

En el caso del comentario de Altman, ChatGPT no reemplaza la interacción con su hijo, pues comenta que esta herramienta lo que hace es ofrecer orientación y respuestas confiables frente a situaciones inesperadas.

Consultas rápidas que marcan la diferencia

En la entrevista, el CEO recordó un episodio reciente, pues en una reunión con otros padres, escuchó que un bebé de seis meses ya gateaba y se alarmó pensando si debía acudir al pediatra.

Altman dijo que después de escuchar esto, inmediatamente recurrió a consultarle sobre ello a ChatGPT y la respuesta, según indica, fue tranquilizadora: su hijo estaba dentro de lo esperado.

Por otra parte, Altman dijo que utilizar la IA para este tipo de casos no lo hacían sentir bien, pero no dejó de lado que se trata de una herramienta rápida.

Para Altman, estas características han sido determinantes, demostrando que la inteligencia artificial puede convertirse en un asistente confiable para las tareas cotidianas, incluso en la crianza de los hijos.

