La medida se da ante la decisión de la Unión Europea de que los próximos dispositivos deben tener un cargador con entrada tipo C.

Apple envió una advertencia a los usuarios de iPhone que no utilizan el cargador original

Meses atrás, la Unión Europea le ordenó a Apple que su próximo dispositivo, es decir, el iPhone 15, deberá tener un cargador con entrada tipo C, motivo por el cual puede llegar a marcar el final del puerto Lightning.

Esta noticia fue celebrada como un triunfo por la mayoría de consumidores, ya que se podrá utilizar un cargador único. Sin embargo, para Apple puede llegar a representar un tema más complejo, puesto que esta decisión golpea uno de sus negocios más provechosos.

Además, crece la especulación de que en el continente americano también se podría tomar una decisión de dicho calibre. No obstante, el medio de comunicación Clarín manifestó que la compañía prepara una contraofensiva ante la decisión de la Unión Europea.

iPhone carga de celular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe mencionar que Apple MFi es un programa que permite a los fabricantes desarrollar accesorios no oficiales para los productos de la compañía, pero para que funcionen se proporcionan todas las especificaciones técnicas oficiales para que se ejecuten.

En ese sentido, Apple toma una parte de cada uno de estos, motivo por el cual un producto con certificación MFi resultan ser más costosos en el mercado.

No obstante, varios medios de comunicación de China afirman que la compañía diseñó una pequeña placa, la cual podría montarse en el cargador con entrada tipo C, razón por la cual podrá identificar numerosas funciones y llevar a cabo una activación y desactivación.

Según el mencionado medio, esta placa no estaría presente en los cables USB no oficiales, es decir, que podrían acabar presentando limitaciones importantes, como la pérdida de funciones o la ausencia de carga rápida.

Familia Iphone 14 - Foto: Apple

Con esta medida, Apple pretende obligar al consumidor a comprar el cable original. Por ahora, se está a la espera de la decisión de la compañía respecto a si se va a limitar la velocidad de carga en los cables USB tipo C que no sean MFi o si pretende mostrar un mensaje que diga “accesorio no detectado”.

Esto es lo que realmente vale fabricar un iPhone

Los productos de Apple son conocidos no solo por su diseño y sus prestaciones, sino por sus elevados precios, pues para nadie es un secreto las diferencias que hay en el mercado entre productos similares y los fabricados por la compañía de la manzana.

Uno de ellos es el famoso iPhone 14 Pro Max, el modelo más reciente lanzado en septiembre de 2022, pero que apenas llegó a Colombia. Como era de esperarse, su precio no es nada económico; sin embargo, sigue siendo un objeto bastante deseado por muchos en el país.

El portal Counterpoint decidió hacer un análisis profundo de lo que le cuesta a la compañía producir uno de estos aparatos en su versión de 128 GB y se encontró con que el precio final de venta es de casi el triple.

Según los encargados de analizar los componentes del aparato y los precios de cada uno de ellos, frente al modelo anterior, el costo de producción se incrementó en un 3,7 %.

Hay quienes recurren a servicios técnicos para arreglar los iPhone, sin consultar primero en la marca. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La cámara de 48 megapíxeles de estos modernos dispositivos es uno de sus grandes avances, pero apenas significa el 11 % del total de su valor. Según Counterpoint, el procesador A16 Bionic, el primero de 4 nanómetros introducido en un teléfono de Apple, tiene un peso del 20 % en su fabricación, al igual que el panel, el cual es suministrado por Samsung Display.

En cuanto a la conectividad, los costos de producciones tuvieron una reducción del 13 %, según Counterpoint; además, la apuesta de Apple por dejar de depender de fabricantes externos y producir, ellos mismos, su propio hardware como chips de audio, cableado y circuitos, lo que significa un 22 % del total del producto, también perfila a la compañía a tener dominio sobre lo que contienen sus dispositivos.

Después de analizar todo esto, Counterpoint llegó a la conclusión que el costo de producción y fabricación de un iPhone 14 Pro Max de 128 GB es de unos 474 dólares, lo que equivale, al cambio actual, a algo más de $ 2′270.000.

Mientras este es el precio de producción, las diferentes tiendas y los operadores, en Colombia, ofrecen este aparato en precios que oscilan entre los $6′100.000 y los $7′000.000.