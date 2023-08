Apple publica advertencia para los que suelen dormir junto al iPhone mientras lo cargan: estas son las peligrosas consecuencias

Aunque hay diferencias entre algunos estudios que indican que pasar la noche junto a los dispositivos puede ser o no perjudicial para la salud, Apple, uno de los fabricantes más importantes del mundo, ha lanzado una alerta a sus usuarios en todo el planeta.

Y es que en medio de la noche, o cuando se está descansando o intentando dormir, es muy común pasar horas en el celular mientras este se carga, práctica que es peligrosa y que no muchos tienen en cuenta debido a que, hasta ahora, no han sufrido ningún accidente.

Lo primero que advierte la compañía es que al estar en proceso de carga, el aparato puede calentarse, alcanzando temperaturas que pueden afectar la piel, en caso de que el usuario se duerma junto a él. En este sentido, la recomendación es no colocarlos bajo la almohada, entre las sábanas o encima de la cama, ya que el calor puede provocar quemaduras o causar un incendio.

De igual forma, hay que tener claridad sobre las superficies donde se pone este aparato durante su proceso de carga, por lo que hay que verificar que no se trata de tejidos o telas que se puedan quemar, metales que se puedan calentar o materiales que puedan servir para que se desencadene un incendio.

Se recomienda no dormir mientras se carga el celular. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así se puede calibrar la pila del iPhone para prolongar la batería

Muchas personas suelen resolver este problema con cargadores móviles o baterías de repuesto cuando no tiene a la mano una toma de luz; sin embargo, cuando la batería de los celulares, especialmente en los iPhone, se descarga constantemente, es algo a lo que se debe prestar atención.

De hecho, el portal web La Vanguardia detalla que cuando se desgasta demasiado rápido la batería de este tipo de dispositivos y el porcentaje no es del todo correcto, lo ideal es calibrar la batería del iPhone. Cabe recordar que estos celulares cuentan con una serie de algoritmos que calculan el porcentaje de batería restante con base en su capacidad o el tiempo que se ha estado cargando. No obstante, estos algoritmos pueden no estar bien ajustados y es justo ahí cuando se deben calibrar.