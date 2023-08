Estas son las funciones de iOS 17 que no estarán disponibles en su lanzamiento oficial

El nuevo sistema operativo de Apple, casa matriz de productos como iPhone, Apple Watch, AirPods, y más, iOS 17, ya está disponible en su versión beta, las personas que tengan curiosidad por saber cómo funciona y qué trae, ya la pueden descargar, pero antes de hacerlo debería tener en cuenta que esto podría hacer que el celular se ponga lento y no tenga el funcionamiento adecuado.

Por esta razón, se recomienda esperar que se haga el lanzamiento oficial en las próximas semanas para no afectar al equipo. Por el momento, los usuarios pueden ir actualizando su celular a la versión de preparación que se encarga de corregir errores, la iOS 16.6.

Aunque desde hace semanas se conocen todas las mejoras que traerá este nuevo sistema operativo, como las mejoras de la captura de pantalla en FaceTime; la foto que hará de póster de un contacto cuando este llame; la búsqueda en la app de los mensajes; el Always In de Apple, que tratará la pantalla siempre encendida; el AirDrop mejorado, y muchas otras, hay unas opciones que no se verán en su versión oficial el día que sea lanzada, se deberá esperar a una próxima miniversión.