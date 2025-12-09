Suscribirse

Tecnología

Apple y Google se unen para que transferir archivos entre iPhone y Android sea más sencillo: así funcionará el nuevo sistema

Los usuarios podrán transferir información como fotos, vídeos, contactos y el historial de aplicaciones de mensajería.

Redacción Tecnología

Redacción Tecnología
9 de diciembre de 2025, 6:41 p. m.
Simplificación del proceso de transferencia entre iOS y Android.
Simplificación del proceso de transferencia entre iOS y Android. | Foto: Getty Images

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, la interoperabilidad entre distintos sistemas operativos se ha convertido en un desafío crucial para millones de usuarios. Apple y Google, dos de los gigantes tecnológicos más influyentes, son conscientes de que la facilidad para transferir información entre dispositivos impacta directamente en la experiencia del usuario.

Por ello, estas compañías, que forman parte del día a día de millones de personas, han decidido unir esfuerzos para ofrecer una solución que beneficie a todos las personas.

Hasta ahora, transferir archivos entre iOS y Android no era un proceso sencillo: la falta de compatibilidad entre ambos sistemas complicaba la migración de datos de un dispositivo a otro.

Los archivos pesados pueden llenar rápidamente el espacio de almacenamiento del celular.
Transferir archivos entre iOS y Android no era sencillo debido a la falta de compatibilidad entre ambos sistemas operativos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, esta situación está cambiando, ya que ambas empresas trabajan juntas para optimizar la transferencia de información entre sus ecosistemas, simplificando un proceso que hasta ahora dependía de aplicaciones como Move to iOS y Android Switch.

Contexto: Este puerto HDMI de su televisor podría ver todo lo que hace: así de fácil y rápido puede desactivarlo

Apple y Google se unen para simplificar la transferencia de datos entre iOS y Android

Cuando un usuario decide cambiar de un teléfono Android a un iPhone, puede recurrir a Move to iOS para migrar fotos, vídeos, contactos y otros datos del antiguo dispositivo al nuevo. Por el contrario, quienes optan por cambiar de iPhone a Android pueden usar Android Switch para realizar la transferencia.

Aunque útiles, estas aplicaciones no son perfectas: en ocasiones, los datos no se transfieren por completo al nuevo dispositivo. Para mejorar esta experiencia, Apple y Google han confirmado a 9to5Google que están desarrollando un proceso de transferencia más sencillo y confiable entre ambos sistemas.

Actualmente, esta función se encuentra en fase de pruebas en Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) para todos los dispositivos Pixel, y se espera que pronto llegue a una versión beta para desarrolladores de iOS 26.

¿Cuándo es el momento adecuado para el primer smartphone? La pregunta ha resonado en miles de hogares, hasta ahora sin respuesta clara.
La función está en fase de pruebas en Android Canary 2512 para dispositivos Pixel. | Foto: DW

El objetivo del nuevo sistema no solo es simplificar la transferencia de datos, sino también resolver los problemas de compatibilidad que suelen presentarse durante el proceso. Según ambas compañías, la función estará disponible directamente durante la configuración inicial del dispositivo, facilitando así la migración sin contratiempos.

*Con información de Europa Press

