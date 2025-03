Así es R.E.P.O., el videojuego viral que entra en el top de ventas de Steam

El videojuego R.E.P.O. , una propuesta de terror cooperativo en línea para hasta seis jugadores, ha logrado posicionarse entre los títulos más vendidos de Steam, despertando comparaciones con el éxito que tuvo Among Us en su momento.

Un ascenso meteórico en las listas de ventas

¿Comprar un videojuego en Steam no lo hace suyo?: La tienda digital de Valve respondió

Contexto: ¿Comprar un videojuego en Steam no lo hace suyo?: La tienda digital de Valve respondió

La inevitable comparación con Among Us

El impacto de R.E.P.O. en las plataformas de streaming ha hecho que muchos lo comparen con Among Us , título que alcanzó gran notoriedad durante la pandemia.

Sin embargo, más allá de la viralidad en redes sociales, ambos juegos tienen enfoques distintos: mientras Among Us se basa en la deducción y el engaño, R.E.P.O. enfatiza el trabajo en equipo para sobrevivir a un entorno aterrador.

Intriga intergaláctica: Among Us y la habilidad de desentrañar el sabotaje en el cosmos. | Foto: Captura de pantalla de x @AmongUsGame

Curiosamente, Among Us no se ha quedado atrás y está preparando una remodelación del juego, lo que podría marcar un nuevo punto de competencia en el mercado de juegos multijugador.