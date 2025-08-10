Así lucirá su iPhone tras próxima actualización: estas son las funciones de la nueva versión beta de iOS 26

Apple lanzó oficialmente la segunda versión beta pública de iOS 16. Estas actualizaciones proporcionan mejoras significativas que elevan la funcionalidad y el atractivo del sistema operativo.

La versión beta es una edición de prueba del sistema operativo (iOS), que Apple lanza antes de la actualización oficial.

Sirve para que desarrolladores y usuarios voluntarios la prueben, detecten errores y envíen comentarios a Apple, de manera que la versión final llegue más estable y pulida al público general.

Apple ha lanzado las versiones beta públicas de iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26. | Foto: Getty Images

La interfaz de iOS 26 ha sido renovada con detalle, logrando que el uso del sistema sea más sencillo y agradable a la vista.

Aplicaciones como Apple Music y Notas presentan ahora pantallas iniciales que destacan sus últimas novedades, permitiendo conocer las funciones recientes y facilitando la navegación interna.

Al desbloquear el iPhone, se añade una animación con rebote que aporta un toque distintivo, mientras que el Centro de Control ofrece una navegación más suave y con transiciones optimizadas.

Apple renovó por completo la aplicación Fotos del iPhone con iOS 18, presentándola como el cambio más importante en su historia, uno de los múltiples cambios que se podrá detallar en la nueva versión beta del nuevo sistema operativo.

Some changes on iOS 26 Public Beta 2



• Airdrop Icon

• Deleting App Interaction Motion pic.twitter.com/ugscpYTzvH — Brian (@briankho2023) August 8, 2025

La nueva app Fotos ahora está dividida en Biblioteca y Colecciones, así que si usted se desplaza hasta el final de mi biblioteca, no se muestran automáticamente las carpetas pendientes, según el portal especializado Zdnet.

En iOS 26, la app Cámara mezcla herramientas conocidas con novedades, ajustándose a distintos estilos de uso. Entre lo más llamativo está el retorno del modo “Cambio clásico”, inspirado en ediciones pasadas del sistema.

Se espera que Apple lance las versiones finales de iOS 26.0 y iPadOS 26.0 en septiembre. Probablemente se puedan habilitar el iOS 26.0.1 y quizás incluso una beta para desarrolladores de iOS 26.1 aproximadamente por estas fechas el próximo mes.

iOS 26 lleva las portadas de álbumes animados al centro de la experiencia musical. | Foto: 9to5mac

En iOS 26, la autonomía sigue siendo una prioridad, y la llegada de Energía Adaptable supone un paso importante en esta dirección.

Esta herramienta regula de forma automática el rendimiento del iPhone en función de los hábitos de uso, prolongando la carga sin sacrificar capacidad ni velocidad. Durante los momentos de inactividad, reduce al mínimo las tareas en segundo plano para optimizar el consumo.

Por otra parte, el Modo de Bajo Consumo ahora incorpora una animación renovada que confirma visualmente su activación. Este detalle no solo aporta un toque más atractivo, sino que también facilita el control del gasto energético, permitiendo al usuario actuar de forma más consciente.

La versión Beta del software traerá mejoras en la interfaz | Foto: X/@Faresjlidi1