Así puede navegar por Waze si no cuenta con conexión a internet

Waze es una aplicación que se ha convertido en indispensable para muchos, durante esos momentos que se va a realizar un viaje o una diligencia cotidiana. Esto, gracias a su información en tiempo real sobre el tráfico, accidentes y otra información valiosa cuando se va a realizar un trayecto en carro. No obstante, esta app debe contar con buena conexión a internet para utilizar sus funciones.

Esa limitante se convierte en un problema cuando se pasa por zonas donde no hay buena cobertura o cuando no se cuenta con datos móviles. Sin embargo, existe una solución para seguir utilizando Waze sin conexión a internet.

Si bien esta aplicación depende de una buena conexión a internet para mostrar información actualizada del tráfico en tiempo real, también puede funcionar sin conexión en algunas situaciones. Por ejemplo, Waze permite descargar rutas específicas en la memoria caché del móvil, lo que permite seguir el trayecto, incluso si no se cuenta con datos móviles.

Así puede descargar rutas en Waze para usarlas cuando no haya conexión a internet

Si bien esta aplicación no permite descargar mapas completos, sí es posible descargar rutas específicas que se pueden utilizar cuando no se tiene una conexión a una red de internet.

Cuando Waze haya calculado la ruta más rápida, se debe esperar unos minutos para que la aplicación haya almacenado esa información en la memoria caché del móvil. No se debe cerrar la app mientras se realiza este proceso, ya que un cierre puede provocar que la ruta no se guarde correctamente.

Waze ofrece información en tiempo real sobre el tráfico. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Un dato a tener en cuenta es que, al estar sin conexión a internet, la aplicación de transporte no podrá recalcular la ruta si decide cambiar de camino, por lo que lo ideal es no desviarse de la ruta anteriormente planificada, ya que esta app no tendrá acceso a información en tiempo real para ajustar el trayecto.