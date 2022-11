Así puede ocultar los ‘Me gusta’ en las publicaciones de Instagram

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram sigue siendo una de las redes sociales más populares en el mundo, ya que a través de ella, el usuario puede compartir momentos únicos por medio de fotografías, videos, los cuales son publicados en las historias y feed de la aplicación.

En ese orden de ideas, los ‘Me gusta’ o likes en las publicaciones puede representar mucho para los usuarios, ya que entre más interacciones la cuenta tendrá más notoriedad. No obstante, pueden existir casos de personas que no quieran ver cuantas interacciones tiene alguna foto o video publicado.

Ahora bien, una de las razones que puede generar dicha discreción, es que al momento de percatarse que alguna publicación tiene pocos likes o comentarios puede llevar a generar cierta frustración, especialmente en los jóvenes, debido a que son los más activos en la red social.

Sin embargo, existe un método que puede prevenir dicho malestar, ya que a través de una serie de pasos, se pueden ocultar las reacciones de otros usuarios tanto en el perfil personal, así como en el de otras personas.

¿Cómo ocultar los ‘Me gusta’ en Instagram?

Contenido propio:

Seleccionar el video o foto que se quiere publicar.

Luego se tendrá que presionar la opción ‘Nueva publicación’.

Acto seguido, dar clic en ‘Compartir’ y posteriormente ‘Configuración Avanzada’.

Ubicarse en la sección ‘Me gusta y ver recuentos’.

Deslizarse y presionar en la opción ‘Ocultar Me gusta’.

Contenido de otros usuarios:

Dirigirse a la cuenta del usuario.

Presionar en las tres líneas ubicadas en la parte superior derecha.

Seleccionar la ‘Configuración’.

En el buscador escribir “publicaciones”.

Acto seguido, seleccionar la opción ‘Me gusta y vistas’.

Finalmente, pulsar la opción ‘Ocultar recuentos de Me Gusta y vistas’.

Cabe mencionar que este procedimiento no afectará las vistas en el perfil personal, debido a que Instagram seguirá rastreando las interacciones en las respectivas publicaciones.

¿Cómo evitar el spam en su cuenta personal de Instagram?

Con las redes sociales, las personas pueden estar conectadas con los seres más cercanos a su vida, así como con amigos o pareja, debido a que con ellas se realizan llamadas, mensajes, publicaciones, entre muchas otras opciones.

Ahora bien, entre las aplicaciones más utilizadas para dicho fin se encuentra Instagram, aplicación que hace parte de Meta y que, a través de ella, el usuario puede compartir momentos únicos por medio de fotografías en las historias, así como en el feed.

Sin embargo, una de las cosas que más molestan a los usuarios es el constante spam que aparece en la red social, debido a que es una aplicación con bastante interacción, razón por la cual las empresas y varias cuentas aprovechan para mostrar sus publicaciones de una forma excesiva.

En ese orden de ideas, varias personas se preguntan si existe alguna posibilidad para evitar dicho problema. Cabe mencionar que Instagram no cuenta con una herramienta directa que permita detectar lo que es o no el spam, motivo por el cual se debe acceder a aplicaciones externas para evitar que estos anuncios aparezcan en el interfaz del usuario. No obstante, sí cuenta con otras funciones que pueden reducir dicho spam y son las siguientes:

Rechazar mensajes

Esta es una de las opciones más efectivas, ya que se puede establecer una configuración que rechaza directamente los mensajes. Sin embargo, esta función también rechaza mensajes de los seguidores.

Ingresar a la opción ‘Privacidad’.

Seleccionar la característica ‘Conexiones’ y acto seguido, pulsar ‘Conexiones’.

Luego, ingresar a ‘Tus seguidores de Instagram’ y seleccionar ‘Entregar solicitudes’.

Por último, pulsar ‘No recibir solicitudes’.

Poner todo en privado

Otra de las opciones más efectivas, es la de colocar la cuenta privada, debido a que las cuentas que se encargan de enviar ese tipo de mensajes no pueden encontrar con facilidad el perfil privado.