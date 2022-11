Así puede evitar el spam en su cuenta personal de Instagram

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con las redes sociales, las personas pueden estar conectadas con los seres más cercanos a su vida, así como con amigos o pareja, debido a que con ellas se realizan llamadas, mensajes, publicaciones, entre muchas otras opciones.

Ahora bien, entre las aplicaciones más utilizadas para dicho fin se encuentra Instagram, aplicación que hace parte de Meta y que, a través de ella, el usuario puede compartir momentos únicos por medio de fotografías en las historias, así como en el feed.

Sin embargo, una de las cosas que más molestan a los usuarios es el constante spam que aparece en la red social, debido a que es una aplicación con bastante interacción, razón por la cual las empresas y varias cuentas aprovechan para mostrar sus publicaciones de una forma excesiva.

En ese orden de ideas, varias personas se preguntan si existe alguna posibilidad para evitar dicho problema. Cabe mencionar que Instagram no cuenta con una herramienta directa que permita detectar lo que es o no el spam, motivo por el cual se debe acceder a aplicaciones externas para evitar que estos anuncios aparezcan en el interfaz del usuario. No obstante, sí cuenta con otras funciones que pueden reducir dicho spam y son las siguientes:

Rechazar mensajes

Esta es una de las opciones más efectivas, ya que se puede establecer una configuración que rechaza directamente los mensajes. Sin embargo, esta función también rechaza mensajes de los seguidores.

Ingresar a la opción ‘Privacidad’.

Seleccionar la característica ‘Conexiones’ y acto seguido, pulsar ‘Conexiones’.

Luego, ingresar a ‘Tus seguidores de Instagram’ y seleccionar ‘Entregar solicitudes’.

Por último, pulsar ‘No recibir solicitudes’.

Poner todo en privado

Otra de las opciones más efectivas, es la de colocar la cuenta privada, debido a que las cuentas que se encargan de enviar ese tipo de mensajes no pueden encontrar con facilidad el perfil privado.

Ingresar a la ‘Configuración’.

Seleccionar la opción ‘Privacidad´.

Activar la función ‘Cuenta privada’.

Trucos que probablemente no se conocían de Instagram

Evitar ser etiquetado

Si el usuario no quiere que lo etiqueten, esto tiene una solución, ya que se puede aprobar las etiquetas manualmente. Lo que se debe hacer es ir a la opción de ‘Ajustes’; acto seguid o, elegir ‘Privacidad’, ‘Etiquetas’, y, por último, activar las etiquetas manualmente.

Limpiar el historial de búsqueda

El usuario tendrá que dirigirse en primera medida al ‘Perfil’, luego abrir el ‘Menú’ en la esquina superior derecha y dar clic en la opción ‘Configuración’, después en ‘Seguridad’, acto seguido desplazarse hasta la parte inferior y luego dar clic en ‘Borrar historial de búsqueda’.

¿Cómo ver un mensaje de Instagram sin que la otra persona se dé cuenta?

En diferentes oportunidades el usuario prefiere mantener cierta privacidad a la hora de leer y responder los mensajes, razón por la cual buscan diferentes métodos para que la otra persona no se dé cuenta que ya se revisó la información mandada.

En ese orden de ideas, el portal Mundo deportivo da a conocer una serie de herramientas para evitar dicho problema y son los siguientes:

Acceder sin conexión a la red: para llevar a cabo este método, el usuario debe activar el ‘Modo avión’, el cual cancela toda conexión al instante. En ese sentido, se podrán abrir mensajes sin que la otra persona reciba la confirmación de lectura mientras no se conecta a internet.

Leer la notificación: esta es una de las opciones más conocidas y prácticas a la hora de revisar los mensajes. El usuario logrará ver la información recibida desplegando las notificaciones para visualizar el contenido. Asimismo, se puede activar la rotación, con el objetivo de revisar más cuidadosamente el mensaje.

Restringir la cuenta de Instagram: lo primero que debe realizar usuario es visitar el perfil de la otra persona y acto seguido tocar el ícono de los tres puntos; luego seleccionar la opción ‘Restringir’. Esta opción hará que los mensajes lleguen a la bandeja de ‘Solicitudes de mensajes’, donde se podrá leer sin que el otro usuario se dé cuenta.

Finalmente, existe la opción de instalar aplicaciones externas, como, por ejemplo, IGdm, la cual está disponible para ordenadores con sistema operativos Linux o Windows.