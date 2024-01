Así se puede instalar en el televisor aplicaciones ‘prohibidas’ que no están en la tienda del TV

Pero en algunos casos los televisores no permiten descargar e instalar de ciertas aplicaciones que son poco conocidas y que brindan servicios especiales, como el bloqueo de anuncios publicitarios de YouTube.

No obstante, algunos SmartTV cuentan con una opción especial que hace posible descargar aplicaciones que no están presentes en la tienda de apps oficial del dispositivo.

¿Cómo instalar una app en el SmartTV si no aparece en su tienda oficial?

Una vez que se ha ejecutado este proceso, el televisor permitirá instalar apps que no están presentes en Play Store .

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Cuente con la capacidad de que su televisión pueda reproducir Netflix | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Cabe aclarar que este truco no funcionará en televisores Samsung o LG, puesto que poseen su propio sistema operativo (Tizen y webOS), los cuales no posee una opción que permita la posibilidad de instalar aplicaciones que no estén en sus respectivas tiendas oficiales.