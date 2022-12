Así se puede transferir un perfil de Netflix a otra cuenta sin perder el historial

Debido a los diferentes cambios que Netflix se encuentra desarrollando para impedir que los usuarios sigan compartiendo sus cuentas con otras personas, algunos han decidido independizarse de cuenta de sus familiares o amigos.

De hecho, la plataforma posee una herramienta que hace posible migrar un perfil, con todo su historial de reproducción y preferencias, a una nueva cuenta. Esto con el objetivo de que el usuario no pierda las configuraciones que previamente tenía.

Gracias a esta opción, se pueden transferir los datos de manera segura de un perfil a una cuenta de Netflix que ya exista, sin importar si es nueva o con cierta antigüedad. Por lo tanto, el usuario que emplee dicho perfil encontrará todo como lo tenía antes de realizar la migración, puesto que se conservará el historial de reproducciones, recomendaciones basadas en contenidos vistos, listas creadas y los juegos de Netflix junto al progreso que haya en ellos.

¿Cómo transferir un perfil de Netflix a otra cuenta?

Cabe subrayar que este proceso es sumamente sencillo y se ejecuta en poco tiempo, de hecho, se ejecuta en segundo plano y por ello el usuario no tendrá que esperar muchos minutos para culminar la tarea.

Para realizar la migración de un perfil a otra cuenta de Netflix es necesario ejecutar los siguientes pasos:

Acceder a la cuenta desde la versión web de Netflix, mediante un computador, esto debido a que la transferencia de datos requiere utilizar el navegador para ejecutar el proceso de identificación de la cuenta.

Seleccionar el perfil que será transferido

Cuando aparezca la pantalla inicial hacer clic en la imagen del perfil, la cual aparece en la zona superior de la pantalla.

Seleccionar la opción ‘Transferir perfil’, que aparece en el menú desplegable

Ingresar la clave para ejecutar el procedimiento de identificación de seguridad.

Seleccionar la nueva cuenta a la que migrará el perfil de Netflix, indicando todos los datos que solicita la plataforma.

Al realizar estos pasos, el proceso de transferencia se ejecutará de forma automática.

Cabe precisar que esta opción no aplica para los perfiles infantiles, debido a que por políticas de protección a la privacidad Netflix no permite la migración de esos perfiles.

¿Cómo pedirle series y películas a Netflix?

Netflix cuenta con un recurso el cual hace posible que sus usuarios puedan solicitarle al servicio que incorpore ciertas series o películas que son de su interés.

Para llevar a cabo la solicitud de series y películas que le gustaría ver en la plataforma, se deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de Netflix desde un navegador web.

Iniciar sesión con la cuenta del usuario.

Desplazarse hacia abajo por las listas hasta llegar al final de la página.

Seleccionar la opción ‘Centro de ayuda’.

Acto seguido, pulsar la sección ‘Vínculos rápidos’ y luego seleccionar la opción ‘Comentarios sobre un título en Netflix’.

Ahora bien, dar clic en la opción ‘Solicitar series o películas’.

Una vez allí, el usuario podrá solicitar a Netflix la serie o película que quiere ver.

No obstante, es importante aclarar que el servicio de streaming no puede cumplir con la totalidad de las peticiones que los usuarios realizan en la plataforma, esto debido a que la marca no puede incorporar en su catálogo cualquier contenido que le soliciten las personas.

Esto se debe a que la plataforma debe cumplir con un proceso para poder incorporar ciertas producciones al contenido que ofrece a los usuarios, puesto que existen factores como los derechos de transmisión de una serie o película. Además, algunos usuarios solicitan contenidos que actualmente son exclusivos de otra plataforma y esta situación hace casi imposible que puedan estar presentes en Netflix.