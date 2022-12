Netflix prepara una nueva herramienta para evaluar sus producciones, ¿de qué se trata?

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En los últimos días, Netflix dio a conocer que les permitirá a sus usuarios ver sus producciones mucho antes de su estreno, esto con el propósito de evaluar sus contenidos y mejorar a futuro la experiencia de sus suscriptores.

En ese orden de ideas, la compañía de servicio de streaming, creará un programa de proyección previa al lanzamiento, el cual pretende reclutar a miles de suscriptores, con el objetivo de que dejen sus respectivos comentarios y recomendaciones.

Asimismo, a esta función se le conocerá como ‘Netflix preview club’, en donde se pretende tener a más de 2.000 suscriptores, según informó The Wall Street Journal. Además, se espera que para el año 2023 esta nueva herramienta funcione en un 400%.

Ahora bien, para que los usuarios puedan acceder a esta nueva función deben firmar un NDA antes de ver la serie o película. Acto seguido, deberán responder una serie de preguntas de la encuesta ofrecida por la compañía.

Cabe mencionar que Netflix ya había probado una función parecida con la película ‘No mires arriba’, en donde varios usuarios llegaron a la conclusión de que la producción era muy seria, razón por la cual decidieron agregar más momentos de humor antes de su lanzamiento.

Por ahora, no se conoce en qué países estará disponible esta nueva herramienta, o si los suscriptores tienen alguna manera de solicitar la producción.

Ahora, videojuegos

Por otra parte, Netflix está apostando por la industria del videojuego más allá de los terminales móviles y se ha enfocado en crear en un “nuevo juego triple A para PC”, tal y como anunció en su plataforma de empleo, Netflix Jobs.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ introdujo este servicio el año pasado, cuando estrenó cinco videojuegos exclusivos para móviles Android, dos de ellos inspirados en la serie Stranger Things, incluida en su catálogo.

Desde entonces, ha sumado nuevos juegos a su servicio, a los que se puede jugar de forma gratuita siempre que se disponga de una suscripción en Netflix. Hasta ahora, la compañía no había mostrado públicamente mayor interés por desarrollar videojuegos para otras plataformas.

Una oferta de trabajo publicada en Netflix Jobs indicaría lo contrario, puesto que la plataforma ha abierto un plazo de solicitud de empleo para un puesto como director de juegos, que se encargaría de “la visión creativa en un juego AAA para PC”, tal y como se puede leer en esta página.

Desde Netflix aseguran que la persona que ocupe esta vacante disponible se encargará de dirigir el título “desde la fase de concepto hasta la producción, el lanzamiento y otras operaciones en directo”.

¿Cómo pedirle series y películas a Netflix?

Netflix cuenta con un recurso que hace posible que sus usuarios puedan solicitarle al servicio que incorpore ciertas series o películas que son de su interés.

Para llevar a cabo la solicitud de series y películas que le gustaría ver en la plataforma, se deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de Netflix desde un navegador web.

Iniciar sesión con la cuenta del usuario.

Desplazarse hacia abajo por las listas hasta llegar al final de la página.

Seleccionar la opción ‘Centro de ayuda’.

Acto seguido, pulsar la sección ‘Vínculos rápidos’ y luego seleccionar la opción ‘Comentarios sobre un título en Netflix’.

Ahora bien, dar clic en la opción ‘Solicitar series o películas’.

Una vez allí, el usuario podrá solicitar a Netflix la serie o película que quiere ver.

No obstante, es importante aclarar que el servicio de streaming no puede cumplir con la totalidad de las peticiones que los usuarios realizan en la plataforma, esto debido a que la marca no puede incorporar en su catálogo cualquier contenido que le soliciten las personas.

Esto se debe a que la plataforma debe cumplir con un proceso para poder incorporar ciertas producciones al contenido que ofrece a los usuarios, puesto que existen factores como los derechos de transmisión de una serie o película. Además, algunos usuarios solicitan contenidos que actualmente son exclusivos de otra plataforma y esta situación hace casi imposible que puedan estar presentes en Netflix.

*Con información de Europa Press.