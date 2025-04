En entrevista con el pódcast Figuring Out With Raj Shamani, Gates enfatizó que su objetivo no es crear una dinastía, sino asegurar que su familia mantenga los valores de esfuerzo y preparación: “Mis hijos recibieron una excelente crianza y educación. No sería un favor para ellos. No les pido que dirijan Microsoft”, precisó el multimillonario.