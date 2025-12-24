Astronomía

Calendario astronómico 2026: estos son los eventos celestes más importantes del año, con eclipses y lluvias de meteoros

Los fenómenos astronómicos permiten comprender mejor cómo se desplazan los planetas, por qué se producen los eclipses y qué son realmente los meteoritos.

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para 2026.
Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para 2026. Foto: Getty Images

El cielo siempre ha despertado la curiosidad del ser humano. Eclipses solares y lunares, lluvias de meteoros, superlunas, alineaciones planetarias o el paso de cometas figuran entre los eventos más esperados tanto por aficionados como por expertos en astronomía.

Estos fenómenos no ocurren con frecuencia y, en muchos casos, resultan irrepetibles dentro de una misma generación. Esa condición excepcional los convierte en verdaderos espectáculos naturales que invitan a detenerse y mirar hacia el firmamento.

Precisamente, uno de los principales motivos por los que las personas se sienten atraídas por los fenómenos astronómicos es su carácter extraordinario. En medio de la rutina diaria, presenciar cómo la Luna adquiere un tono rojizo durante un eclipse o ver una estrella fugaz atravesar el cielo provoca una sensación de asombro y conexión con el universo.

Cada año, entre finales de julio y principios de agosto, el cielo nocturno ofrece uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes.
Las lluvias de estrellas con un espectáculo admirado por muchos. Foto: Getty Images

El 2025 no fue la excepción. A lo largo del año, millones de personas pudieron observar y registrar distintos eventos celestes, como eclipses solares y lunares, así como varias lluvias de meteoros que captaron la atención en distintas regiones del mundo.

Por eso, a medida que el año llega a su fin, crece la expectativa por los fenómenos astronómicos que traerá el 2026 y por lo que se podrá observar en el cielo durante los próximos meses. De acuerdo con el portal National Geographic, estos serán algunos de los eventos más destacados.

Eventos astronómicos más importantes de 2026

Superlunas

  • 3 de enero: El año comienza con una superluna especialmente brillante, visible al atardecer y cercana a Júpiter.
  • 25 de noviembre y 23 de diciembre: Se presentarán otras dos superlunas, siendo la del 23 de diciembre la más cercana y grande del año.

Oposición de Júpiter

  • 10 de enero: El planeta alcanzará su punto de oposición, lo que lo hará más brillante y visible durante toda la noche.

Alineaciones y paradas planetarias

  • Finales de febrero: Hasta seis planetas, entre ellos Venus, Mercurio y Saturno, se alinearán en el cielo poco después del atardecer, ofreciendo un espectáculo poco común.

Eclipse lunar total

  • 3 de marzo: La Luna se teñirá de rojo en un eclipse total, conocido como “luna de sangre”, visible desde gran parte del hemisferio nocturno.
Los eclipse solares hacen parte de los eventos astronómicos más fascinantes.
Los eclipse solares hacen parte de los eventos astronómicos más fascinantes. Foto: Getty Images

Auroras y equinoccio de marzo

  • 20 de marzo: Coincidiendo con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, aumentan las probabilidades de observar auroras boreales debido a una mayor actividad solar.

Eclipse solar total – 12 de agosto de 2026

La Luna cubrirá por completo el Sol durante algunos minutos, provocando un oscurecimiento parcial del día. La franja de totalidad atravesará regiones del Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España.

Por primera vez, se graba en video un destello luminoso causado por un impacto en la cara oculta de la Luna

Lluvias de meteoros y otros fenómenos habituales

A lo largo del año se registrarán varios picos de lluvias de estrellas y otros eventos luminosos en el cielo, ideales para la observación si se conocen las fechas y los lugares adecuados.

Noticias Destacadas