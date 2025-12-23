Por primera vez, se graba en video un destello luminoso causado por un impacto en la cara oculta de la Luna

Un fenómeno astronómico quedó registrado por primera vez en video, el momento en que un destello luminoso fue provocado por el impacto de un objeto contra la cara oculta de la Luna, este evento fue captado gracias a un telescopio terrestre operado desde Irlanda del Norte.

Un choque inesperado

Un objeto de apenas unos centímetros impactó la cara oculta de la Luna y generó un destello luminoso que pudo ser observado desde nuestro planeta. Se trata de un fenómeno poco frecuente, especialmente porque ocurrió en una región del satélite natural que no es visible directamente desde la Tierra.

Un fenómeno poco común iluminó brevemente la cara no visible de la Luna a mediados de diciembre. Foto: Lorand Fenyes/StockTrek Images/IMAGO

El hecho fue informado por el Observatorio y Planetario de Armagh (AOP, por sus siglas en inglés), que detalló que el impacto fue detectado el pasado 12 de diciembre a las 03:09 UTC.

El momento exacto captado desde Irlanda del Norte

El destello fue observado por Andrew Marshall-Lee, estudiante de doctorado en astrofísica mientras utilizaba el Telescopio Robótico de Armagh. La detección ocurrió de manera fortuita, en el instante preciso en que el investigador se encontraba observando la pantalla.

“Creo que podría pasar muchos años observando estas cosas y nunca volver a ver algo así”, afirma Marshall-Lee, en declaraciones recogidas por IFLScience.

“Tuve mucha suerte porque estaba mirando la pantalla en el momento justo y vi lo que sucedió con mis propios ojos. Esa fue la suerte, no podría cuantificarla. Fue muy especial para mí y será un momento que recordaré toda la vida”, cuenta en una publicación de BBC.

¿Qué impactó la superficie lunar?

Según la explicación del propio Marshall-Lee, lo más probable es que el objeto responsable del destello haya sido un meteoroide de tamaño muy reducido, posiblemente comparable al de una pelota de golf, lo que dificulta enormemente su detección previa.

“Normalmente, no superan los 3-5 cm de diámetro. La cuestión es que estos meteoroides se mueven muy rápido”, agrega el científico.

Razón por la que el destello pudo verse desde la Tierra

Los destellos causados por impactos lunares suelen durar apenas una fracción de segundo, lo que hace que su registro sea extremadamente complejo, sin embargo, en este caso, la energía liberada permitió que el fenómeno fuera captado por instrumentos terrestres.

“Al impactar la Luna a velocidades extremadamente altas, que en este caso se estima en unos 35 km/s, su energía cinética se convierte rápidamente en calor y luz. Esto vaporiza brevemente el material en el lugar del impacto y produce el destello visible desde la Tierra”, se lee en el informe.

Un evento poco común en plena lluvia de meteoros

El AOP subraya que se trata de la primera vez que se graba en video un destello luminoso causado por un impacto lunar desde Irlanda del Norte. Aunque estos eventos son extremadamente raros, suelen coincidir con períodos de intensa actividad meteórica.

En este caso, el avistamiento ocurrió durante el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas, activa entre el 4 y el 20 de diciembre, con su máximo el fin de semana pasado. Aun así, los científicos advierten que todavía es pronto para confirmar con certeza el origen exacto del objeto que impactó la Luna.

En la Tierra, estos restos se desintegran al entrar en la atmósfera y generan estelas luminosas, en la Luna, sin embargo, la ausencia de atmósfera permite que estos fragmentos impacten directamente la superficie.

Dónde habría ocurrido el impacto

Marshall-Lee también realizó una estimación preliminar de la zona donde se produjo el choque en la cara oculta del satélite.

“Tendremos que esperar hasta que sea posible realizar observaciones de seguimiento para estar seguros, pero nuestro trabajo actual sugiere que impactó a unos 2 grados al noreste del cráter Langrenus”, concluye

*Con información de DW.