CES 2026: AMD presentó lo que sería una nueva tendencia de procesadores en medio de la competencia por la IA

AMD aprovechó el CES 2026 para mostrar cómo la inteligencia artificial empieza a integrarse directamente en los procesadores.

David Alejandro Rojas García

7 de enero de 2026, 2:26 a. m.
Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices Inc. (AMD), sostiene un AMD Ryzen AI Halo durante el evento CES 2026. Foto: Bloomberg via Getty Images

El CES 2026 volvió a ser escenario de anuncios que buscan marcar el rumbo del mercado tecnológico y AMD aprovechó el evento para dejar clara su apuesta por una nueva generación de procesadores centrados en la inteligencia artificial.

Durante su presentación, la compañía enseñó cómo esta tecnología que empieza a integrarse en computadores personales, equipos de trabajo y dispositivos pensados para el día a día.

La encargada de liderar los anuncios fue Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, quien expuso una estrategia que conecta el uso doméstico, el ámbito profesional y el entretenimiento, con la IA como eje transversal de sus nuevos desarrollos.

Computadores personales que integran la IA desde el procesador

Uno de los anuncios centrales fue la llegada de los Ryzen AI Serie 400 y Ryzen AI PRO Serie 400, dos líneas de procesadores diseñadas para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el equipo.

Según la compañía, estos chips están pensados tanto para usuarios domésticos como para entornos empresariales, permitiendo experiencias más fluidas en productividad, edición de contenido y tareas asistidas por IA.

AMD también amplió su catálogo con los Ryzen AI Max+, orientados a portátiles premium, estaciones de trabajo y mini-PC. Estos procesadores combinan potencia de cálculo para inteligencia artificial con gráficos integrados de alto nivel, lo que los hace adecuados para trabajos creativos exigentes y para videojuegos sin depender de hardware adicional.

Dentro de esta misma apuesta, la compañía presentó el Ryzen AI Halo, un mini-PC compacto enfocado en el desarrollo y uso local de modelos de inteligencia artificial. La propuesta busca facilitar el acceso a estas tecnologías sin configuraciones complejas, especialmente para desarrolladores y creadores de contenido.

Gaming, rendimiento y un ecosistema que acompaña el salto a la IA

El segmento de los videojuegos también tuvo protagonismo con la presentación del Ryzen 9850X3D, un procesador que se suma a la familia especializada en gaming de AMD. La empresa aseguró que este modelo ofrece mejoras notables en rendimiento y eficiencia, apuntando a una experiencia más fluida en los títulos más exigentes del mercado.

Más allá del hardware, AMD destacó el crecimiento de su plataforma de software para inteligencia artificial con la actualización ROCm 7.2, ahora compatible con los nuevos procesadores Ryzen AI Serie 400. La compañía señaló que el uso de este entorno ha aumentado de forma acelerada, impulsado por una mayor compatibilidad con distintos sistemas y por el interés creciente en ejecutar aplicaciones de IA de manera local.

