Suscribirse

Ciencia

Científicos advierten sobre cambio importante: el núcleo de la Tierra podría estar modificando el clima y la duración de los días

Dichas modificaciones generan inquietud en la comunidad científica, ya que estarían influyendo en procesos naturales.

Redacción Tecnología
12 de septiembre de 2025, 4:38 p. m.
Estructura núcleo Tierra. Capas estructurales de la tierra. La estructura de la corteza terrestre. Sección transversal de la Tierra en vista espacial. Elementos de esta imagen proporcionada por la NASA.
Los expertos siguen descubriendo variaciones en su estructura y comportamiento. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El núcleo terrestre sigue considerándose, por los geólogos, como un misterio fascinante, pues no solo guarda las claves sobre el origen del planeta, sino que también explica fenómenos actuales que afectan la vida en la superficie.

A medida que se afinan las investigaciones, los expertos siguen descubriendo variaciones en su estructura y comportamiento que podrían estar relacionadas con cambios en el campo magnético de la Tierra.

Dichas modificaciones generan inquietud en la comunidad científica, ya que estarían influyendo en procesos naturales que van desde la orientación de las aves migratorias hasta la protección del planeta frente a la radiación solar.

Contexto: Video impactante: un misil Hellfire impactó a un ovni y no pudo derribarlo, militares no logran explicarlo

El hecho de que el centro de la Tierra esté compuesto principalmente de hierro y níquel no significa que sea estático; al contrario, su constante movimiento y transformación dan lugar a un sistema complejo en el que cada cambio tiene repercusiones globales.

En este contexto, un grupo de expertos en geofísica del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH) plantearon una explicación sobre las alteraciones que se han observado en el núcleo terrestre.

Según sus estudios, estos cambios estarían vinculados con los desplazamientos de la porción líquida compuesta principalmente por hierro fundido. Aunque la estructura del núcleo permanece estable en términos generales, la interacción de esta masa en movimiento tendría un efecto notable sobre el equilibrio interno del planeta.

Estructura del núcleo terrestre. Elementos de esta imagen proporcionada por la NASA.
Estructura del núcleo terrestre. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los investigadores sostienen que dicho desplazamiento actúa como una especie de freno sutil en la rotación de la Tierra, fenómeno que ya había sido sugerido hace casi dos décadas, pero que solo ahora se pudo corroborar gracias a herramientas de medición más precisas.

Una de las repercusiones más llamativas de este hallazgo es el alargamiento de la duración de los días, aunque el cambio es mínimo: apenas unos milisegundos a lo largo de un milenio. Aun así, este descubrimiento abre nuevas líneas de estudio sobre la dinámica interna del planeta y sus efectos a largo plazo.

En el corto plazo, los expertos advierten que estas variaciones internas podrían tener repercusiones en el clima terrestre, fenómeno que algunos investigadores describen como una especie de “transpiración” del planeta.

Ilustración sobre el centro de la Tierra
Los expertos advierten que estas variaciones internas podrían tener repercusiones en el clima terrestre. (Imagen de referencia). | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Por ello, para evaluar estas posibilidades, el equipo científico recurrió a registros magnéticos obtenidos tanto en capas geológicas antiguas como en muestras más recientes, además de información histórica recopilada a partir de fenómenos astronómicos, como los eclipses. Todo este material permitió establecer vínculos entre los movimientos del núcleo y sus eventuales consecuencias en la superficie.

Asimismo, el análisis se apoyó en técnicas avanzadas, entre ellas el uso de redes neuronales, lo que facilitó filtrar y comparar grandes volúmenes de datos. Gracias a esta metodología, descubrieron que el papel del agua y del hielo en la dinámica terrestre resulta menos determinante de lo que antes se creía.

Contexto: La NASA confirma “la señal más clara de vida antigua en Marte” gracias al rover Perseverance

En contraste, los desplazamientos del hierro fundido en el interior del planeta parecen tener un peso considerable en la variación de la rotación, lo cual abre nuevas perspectivas sobre la verdadera influencia del núcleo en los procesos globales.

Finalmente, los resultados obtenidos por los científicos permitieron determinar que la estructura central de la Tierra no es inmutable, sino que está en constante transformación. Estos ajustes generan ligeras variaciones en la velocidad de rotación, imperceptibles para la vida cotidiana, pero de gran interés para comprender el futuro del planeta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

2. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

3. Juan Fernando Petro, mencionado en investigación por magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio: “Nos costaría un millón de dólares”

4. Colombia genera reacción de la Fifa: informe sobre solicitud de boletas para el Mundial 2026

5. Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Núcleo de la TierraPlaneta TierraEstudio

Noticias Destacadas

Así es como puede evitar la detección de este malware y estos son los permisos que explota en Android.

Si descarga esta ‘app’ en su celular, tenga cuidado porque delincuentes podrían hacer transferencias y desocupar sus cuentas

Redacción Tecnología
El microondas y horno de convención combinan tecnologías avanzadas.

¿Adiós a los microondas? Este sería el electrodoméstico con tecnología avanzada que podría reemplazarlo

Redacción Tecnología
Estructura núcleo Tierra. Capas estructurales de la tierra. La estructura de la corteza terrestre. Sección transversal de la Tierra en vista espacial. Elementos de esta imagen proporcionada por la NASA.

Científicos advierten sobre cambio importante: el núcleo de la Tierra podría estar modificando el clima y la duración de los días

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.