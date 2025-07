Científicos crean el primer material que ‘vive’ y se reproduce como un ser vivo

Este nuevo material no está hecho de células, ADN o enzimas, sino que funciona mediante un proceso químico controlado por luz. A través de una serie de reacciones cuidadosamente diseñadas, las estructuras generadas pueden duplicarse a sí mismas y evolucionar en el tiempo, algo que hasta ahora solo se observaba en organismos vivos. El estudio fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).