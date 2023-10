Científicos detectan un extraño estallido en el exterior de la Tierra

El fenómeno, llamado Transitorio Óptico Azul Rápido Luminoso (LFBOT, por sus siglas en inglés), apareció en la escena donde no se esperaba encontrarlo, lejos de cualquier galaxia anfitriona.

Solo el Hubble pudo determinar su ubicación . Y los resultados están dejando a los astrónomos aún más confundidos. Para empezar, no saben qué son los LFBOT. Los resultados del Hubble sugieren que saben aún menos al descartar algunas teorías posibles.

“Las observaciones del Hubble fueron realmente cruciales. Nos hicieron darnos cuenta de que esto era inusual en comparación con otras observaciones similares, porque sin los datos del Hubble no lo habríamos sabido”, dijo en un comunicado Ashley Chrimes, autora principal del hallazgo que informa sobre el descubrimiento en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).