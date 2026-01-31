Ciencia

Científicos señalan que febrero tendrá un fenómeno astronómico visible en el cielo colombiano; solo una vez al año

La noche del 1 de febrero traerá una Luna llena que destacará por su brillo y rareza anual en Colombia.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de enero de 2026, 1:44 p. m.
Colombia podrá observar un fenómeno lunar que solo ocurre una vez cada año, según astrónomos.
Colombia podrá observar un fenómeno lunar que solo ocurre una vez cada año, según astrónomos. Foto: Getty Images

El primer día de febrero de 2026 tendrá un invitado especial en el cielo nocturno colombiano: una Luna llena que se distingue por su aparición anual y su vínculo con la tradición.

Este fenómeno, conocido en otras partes del mundo como la Luna de Nieve, iluminará la noche del domingo 1 de febrero, ofreciendo un espectáculo que combina ciencia, cultura y belleza natural.

Astrónomos señalan que no debe confundirse con una superluna (la cual será en noviembre) y que el brillo de este evento y posición en el cielo la convierten en un evento imperdible para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de mirar la noche.

No es una superluna

De acuerdo con el portal de astronomía Star Walk, esa noche, la Luna aparecerá opuesta al Sol, elevándose al atardecer y acompañando la madrugada hasta el amanecer.

“La Luna llena estará situada entre Pólux en Géminis y Régulo en Leo, dos estrellas destacadas cerca de la eclíptica. A lo largo de la noche, la Luna se moverá lentamente hacia Régulo”, comenta Star Walk.

Además, se acercará visualmente al cúmulo estelar de la Colmena (M44), en la constelación de Cáncer. Aunque el resplandor lunar puede opacar ligeramente la vista del cúmulo, la proximidad de ambos podría crear una postal fascinante para observadores y fotógrafos del cielo.

La proximidad entre la Luna y el cúmulo M44 ofrecerá una vista llamativa para los amantes de la astronomía y la fotografía.
Entre Pólux y Régulo, la Luna recorrerá lentamente el firmamento mientras se acerca al cúmulo estelar de la Colmena. Foto: Getty Images

El nombre “Luna de Nieve” proviene de antiguas tradiciones en Norteamérica y Europa, donde febrero es la época de las nevadas más intensas.

Algunas tribus la llamaban también “Luna del Hambre” por las dificultades de caza en condiciones extremas, mientras que otras culturas destacan su simbolismo relacionado con la creatividad, la confianza y la autoexpresión, especialmente cuando se eleva sobre el signo de Leo.

Luna de Nieve en febrero del 2026: fechas clave para ver cada fase del fenómeno astronómico

Un evento que se repite solo una vez al año

Esta será la segunda Luna llena de 2026 y no volverá a repetirse hasta el próximo año.

Astrónomos recuerdan que la próxima Luna de Nieve se podrá ver el 20 de febrero de 2027.
Este fenómeno lunar, conocido como Luna de Nieve, es un evento anual que marca el calendario astronómico. Foto: Getty Images

“La Luna de Nieve es un nombre tradicional para la Luna llena de febrero. La próxima Luna llena de Nieve después de la de 2026 ocurrirá el 20 de febrero de 2027″, advirtió Star Walk.

Febrero inicia con un espectáculo en el cielo que combinará tradición, ciencia y belleza natural.

