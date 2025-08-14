Suscribirse

Tecnología

Cómo convertir de forma rápida un texto escrito a mano en un archivo digital listo para editar en el computador

Digitalizar apuntes a mano es posible en segundos con herramientas móviles de reconocimiento de texto.

Redacción Tecnología
15 de agosto de 2025, 12:48 a. m.
La tecnología convierte cualquier apunte manuscrito en documento editable en tiempo récord.
La conversión de manuscritos a formato digital es más simple con funciones móviles integradas. | Foto: Getty Images

La digitalización de documentos escritos a mano es cada vez más común, ya que permite preservar, compartir y editar la información sin tener que volver a teclear todo el contenido.

Gracias a los avances en inteligencia artificial y el reconocimiento óptico de caracteres, hoy es posible transformar una hoja física en un archivo editable en cuestión de segundos, utilizando únicamente un teléfono móvil y una conexión a internet.

Este método es especialmente útil para estudiantes, periodistas, investigadores o cualquier persona que tome apuntes de forma habitual.

Pasos para digitalizar una hoja con Google Lens

En el ecosistema Android, la función Google Lens suele estar integrada en la aplicación de la cámara o en Google Fotos.

Lo más leído

1. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
3. “Sí, hay culpables”: Gustavo Petro respondió a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay; este es el trino

Los usuarios de iPhone, por su parte, pueden acceder a la herramienta a través de la aplicación de Google disponible en la App Store. Una vez abierta, se debe seleccionar la opción ‘Texto’ en la parte inferior de la pantalla.

Los usuarios podrán realizar búsquedas más específicas y complejas.
Convertir notas manuscritas en archivos editables ahora es más rápido con aplicaciones que enlazan celular y computador. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El procedimiento es sencillo: basta con apuntar la cámara hacia el documento escrito y tomar una fotografía. La tecnología de reconocimiento resaltará de forma automática las palabras detectadas, permitiendo al usuario ajustar el área para incluir todo el contenido que desee digitalizar.

Para enviar ese texto directamente al ordenador, es necesario elegir la opción ‘Copiar en la computadora’, siempre que se utilice la misma cuenta de Google en ambos dispositivos. En pocos segundos, el contenido estará disponible en el PC, listo para ser pegado en un procesador de texto mediante los atajos de teclado habituales.

Este proceso no requiere instalaciones adicionales ni conocimientos técnicos avanzados, lo que lo convierte en una solución accesible para cualquier persona que quiera convertir sus notas en formato digital.

Contexto: Crearon una red social para que 500 bots chatearan entre sí y el resultado dejó sorprendido a los investigadores

Ventajas de digitalizar tus apuntes de esta forma

Una de las principales ventajas es la rapidez: lo que antes podía llevar varios minutos o incluso horas de escritura manual, ahora se completa en apenas unos instantes. Además, el texto obtenido es completamente editable, lo que permite corregir errores, reorganizar párrafos, cambiar el formato o añadir información adicional sin tener que reescribir todo.

Aprender a unir archivos PDF puede ser fundamental en el ámbito profesional.
El paso de papel a pantalla se completa en instantes gracias a la captura inteligente. | Foto: Getty Images

Otra ventaja importante es la seguridad de la información. Al guardar el archivo en la nube, se evita que el contenido se pierda por daños físicos en el papel. También es posible enviarlo de inmediato por correo electrónico o compartirlo en plataformas colaborativas.

En definitiva, esta herramienta convierte el traspaso de información manuscrita a digital en una tarea ágil, precisa y segura, adaptándose a las necesidades de un mundo que cada vez exige más inmediatez en el manejo de datos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Periodista de RCN, que lloró en vivo por Miguel Uribe Turbay, se defendió de las críticas: “Me ganó el dolor”

2. Así quedaron los partidos de ida de los octavos de final de Copa Libertadores

3. Aterrador testimonio de esposa embarazada de jugador de la NBA tras ser atacada por un tiburón: “No quiero morir”

4. Cancillería se pronuncia sobre residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No fue consultada ni autorizada por este Ministerio”

5. Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TextoComputadorTranscripción

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.