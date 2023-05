¿Cómo saber si un computador tiene virus?

Las personas que cuentan con un aparato tecnológico nunca deben olvidar la importancia de mantener la seguridad en los mismos, debido a que en muchos de ellos se guarda información personal o de trabajo.

En plena era tecnológica, existen varias amenazas que comprometen los dispositivos, especialmente a los computadores. Las que más destacan son las siguientes: entrada de piratas informáticos, el robo de contraseñas, vulneración de datos, virus o malwares, entre muchos otros.

Sin embargo, hay diferentes factores que determinan si un ordenador tiene algún virus o problemas en la seguridad. Por ejemplo, uno de ellos es que el equipo sufra de lentitud o mal funcionamiento.

Existen diferentes tipos de malwares, como el ransomware. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, el portal Redes Zone indica que los problemas más frecuentes se presentan en el cargue de programas, el arranque de Windows y una prolongada espera en el navegador de preferencia. De igual forma, el portal Tecnología más informática da a conocer que los computadores pueden presentar los siguientes síntomas:

Ejecución automática de algunos programas.

Aparición de información no deseada en la pantalla.

Gran cantidad de correos electrónicos “Sin asunto”.

Pérdida total de archivos y carpetas.

Modificación de contenidos sin ninguna autorización.

No obstante, la anomalía a la que se le debe prestar más atención es cuando aparecen programas que no se han instalado. En muchas oportunidades, el malware instala aplicativos sin ningún consentimiento. Se recomienda ingresar al menú de programas y verificar si hay una aplicación que no debería estar.

Existen diferentes software maliciosos que lo primero que hacen es desconectar el antivirus. También puede realizar ciertos cambios, como la total desinstalación del programa. La mejor opción será utilizar el antivirus del propio sistema operativo. Para comprobar si está activado se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Los ciberdelincuentes hacen hasta lo "imposible" para atacar en los aplicativos tecnológicos. Getty Images. - Foto: Getty Images

Ingresar a ‘Configuración’.

Buscar y pulsar en ‘Privacidad y seguridad’.

En caso de estar desactivado, oprimir sobre ‘Windows defender’.

¿Qué se debe hacer si su computador con Windows 11 funciona lento?

Cuando un computador se pone lento y no cumple con su respectivo rendimiento, puede llevar a que los usuarios se frustren y su uso se vuelva tedioso.

Una de las razones que pueden generar este problema, es que los usuarios lo estén exigiendo demás. Asimismo, se puede presentar que programas se estén ejecutando en un segundo plano, servicio de terceros innecesarios, ajustes de privacidad mal configurados.

Otras causas es que haya un gran compilado de archivos basura o una configuración incorrecta en las preferencias del plan energía del dispositivo tecnológico.

Sin embargo, existen diferentes métodos que se pueden llevar a cabo, razón por la cual el portal Computer Hoy da a conocer algunos y son los siguientes:

Si el computador no se apaga rápido, puede provocar desespero. - Foto: Getty Images

Algunos programas de terceros que se encuentran en el computador, inician sus servicios cuando son instaladas, motivo por el cual mantiene la aplicación funcionando correctamente.

No obstante, esto hace que se acumule demasiada información, razón por la cual puede ser la causa de la demora del sistema operativo Windows.

Pasos:

En la barra de tareas buscar ‘Configuración de sistema’ y hacer clic en ella.

Ingresar al apartado ‘Servicios’ y marcar la casilla ‘Ocultar todos los servicios de Microsoft’.

Acto seguido, marcar las casillas con los servicios que no se utilizan mucho.

Luego, pulsar en ‘Deshabilitar todo’, posteriormente en ‘Aplicar’ y en ‘Aceptar’.

Por último, reiniciar el ordenador.

Plan de energía

Los usuarios de Windows pueden seleccionar tres planes de energía, los cuales son: alto rendimiento, equilibrado y economizador. Estos planes de energía pueden ayudar a reducir el consumo, motivo por el cual optimiza el ordenador.

Pasos: