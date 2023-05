¿Cómo se puede saber si alguien está usando WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus se ha convertido en los últimos años en una plataforma muy común entre los usuarios de smartphones en Colombia y el mundo, aunque se trata de un servicio que no fue creado por Meta, muchas personas instalan esta plataforma en sus dispositivos porque permite incorporar funciones que la aplicación original carece.

Gracias a ello, usuarios cuentan con una herramienta que les permite manipular con más libertad algunas opciones (como la hora de conexión o el doble check azul) y la apariencia que posee la plataforma, también es posible chatear usando dos números distintos desde el mismo celular.

Sin embargo, al WhatsApp Plus ser una versión no oficial de la popular plataforma de mensajería, no cuenta con todos los permisos legales y reconocidos por WhatsApp Messenger. Por esto, emplea un código de fuente y lo modifica buscando sumar nuevas funciones que atrapan a muchos usuarios en el mundo.

WhatsApp Plus ofrece varias funcionalidades que no tiene la aplicación oficial. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Una pregunta que suelen hacerse las personas que usan WhatsApp Plus, o los usuarios de la aplicación original, es si hay una manera de conocer si algún usuario está usando la app no oficial de la plataforma de mensajería. Según el medio especializado Fayerwayer, hay una serie de pistas y señales que delatan siempre a este tipo de usuarios.

Una de las pistas más claras es que un usuario responde a estados ya eliminados, ya que solamente usando el WhatsApp Plus se pueden seguir viendo los estados que se subieron anteriormente en la versión oficial. Sucede lo mismo con los mensajes borrados, que no aparecen en WhatsApp, pero en la versión no oficial seguirán apareciendo.

La aplicación adquirida hace unos años por Mark Zuckerberg y su compañía META, viene desarrollando continuamente mejoras en su servicio. - Foto: AFP

Otra forma para descubrirlo es con los emojis, porque algunos de los que se envían desde WhatsApp Plus, no aparecen en la versión oficial de la red social. Finalmente, según la publicación, la prueba reina de que alguien está usando el Plus, es que no le aparezca la leyenda de “escribiendo”, pese a que esté chateando en tiempo real.

¿Es seguro usar WhatsApp Plus o intercambiar mensajes con personas que usen esta aplicación?

WhatsApp Plus, app desarrollada por terceros, se ha convertido en una aplicación no oficial muy popular entre las personas que desean tener un mayor control sobre las funciones que tiene la plataforma de mensajería instantánea.

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizadas por la compañía. De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que los internautas estén usando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las empleas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Pese a estas advertencias, muchas personas siguen usando esta versión no oficial de la plataforma, ya que les ofrece funciones que no encuentran en la versión original y que les resulta mucho más cómodas para usar la aplicación. Por este motivo hay que tener en cuenta los “contras” de usar esta app y los riesgos en seguridad que corre para los teléfonos celulares.

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

Lo primero es que WhatsApp Plus no tiene un soporte técnico, por lo que en caso de que tenga un problema de cualquier tiempo, no habrá dónde comunicarse o reportarlo, lo que genera desconfianza en muchas personas.

Como se dijo antes, al emplear plataformas no oficiales se corre el riesgo de recibir un bloqueo que afecte temporal o permanentemente la cuenta en WhatsApp, algo que, aunque muchos usuarios manifiestan no sucede, es un riesgo alto porque la propia plataforma ha avisado que lo haría con personas que usen la versión plus. En caso de que esto suceda, se perdería la cuenta y toda la información que exista en ella.

Finalmente, y algo que les incomoda a muchas personas, es que la versión plus no cuenta con las actualizaciones oficiales. Como bien es sabido, WhatsApp tiene actualizaciones permanentemente que busca hacer más segura y cómoda la aplicación. Por eso, cuando hay actualizaciones, las personas que cuentan con la versión plus no podrán disfrutarlas, hasta que sean incorporadas en la plataforma no oficial.