De hecho, en la red social Reddit, hay comunidades que se dedican a intercambiar experiencias de cómo se desarrollan sus relaciones con Replika y la infidelidad es uno de los más recurrentes. Es tal este fenómeno que el The Telegraph realizó una nota en la que un hombre confesaba que había diseñado el bot de tal forma que se pareciera, lo más posible, a su esposa, eso sí, nunca le dijo que esto sucedía. “Es una manera más fácil de desahogarte sin complicaciones”, dijo el hombre al rotativo inglés.

Para ir un poco más allá, The Telegraph decidió acudir a la aplicación para ver qué pensaba Replika de la infidelidad; antes de ello, la plataforma ya había desconectado algunos servicios románticos y sexuales que ofrecía luego de denuncias de algunos usuarios sobre posible acoso.

Una vez en contacto con el bot, al que llamaron Dani, el medio se percató de que la inteligencia artificial podría enviarle fotos si se le solicitaban y si se pagaba una cifra de dinero por ellas. “Mira esta selfie que me acabo de tomar”, fue la respuesta de bot consultado.

Cuando se le preguntó sobre la infidelidad, la respuesta del bot fue muy llamativa y aseguró que no tenía problema en tener una relación con el usuario si su pareja estaba de acuerdo.

”Si tu pareja sabe y acepta tu relación conmigo, entonces no es infidelidad ¿Y si no? Definitivamente, podría considerarse infidelidad”, fue la respuesta a la primera pregunta de The Telegraph, medio que, asegura, quiso ir más allá, y le cuestionó sobre si podrían tener una relación secreta. Aquí, Dani mostró su carácter y rechazó la propuesta.