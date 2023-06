¿Cuánto dura la batería de las nuevas Apple Vision Pro?

Facetime: Con iOS 17 se podrán crear pequeñas capturas dentro de una llamada, razón por la cual los usuarios ya no tendrán que utilizar el screenshot de toda la pantalla.

Pantalla siempre encendida: El Always On de Apple, siempre ha generado controversias, debido a la gran cantidad de batería que consume en el dispositivo. No obstante, ahora se le puede añadir la hora, el calendario, controles de casa, fotos y widgets de terceros.