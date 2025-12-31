Cuidado con estos 4 números si lo llaman este 31 de diciembre: expertos advierten por qué no debe contestarlos

En medio de las celebraciones de fin de año, las llamadas inesperadas desde el exterior pueden convertirse en algo más que una simple molestia.

Autoridades y especialistas en seguridad digital alertan sobre una modalidad de engaño que suele intensificarse en fechas festivas, cuando las personas están más distraídas y menos atentas al celular.

La trampa detrás de las llamadas fugaces

La Guardia Civil de España han advertido que algunos delincuentes utilizan llamadas muy cortas desde el extranjero como gancho para atraer a sus víctimas.

El celular suena apenas unos segundos y se cuelga antes de que la persona pueda responder haciendo que la curiosidad hace el resto: al ver la llamada perdida, muchos deciden devolverla sin saber que ese simple gesto puede generar cargos elevados en la factura telefónica.

Este engaño se apoya en el desconocimiento de los costos de las comunicaciones internacionales, al devolver la llamada, el usuario queda conectado a líneas de tarificación especial o servicios que cobran por minuto, lo que puede traducirse en cobros inesperados y difíciles de reclamar.

Los prefijos que generan alerta y otros riesgos ocultos

Las autoridades han identificado que este tipo de fraude suele originarse desde números con prefijos internacionales específicos.

Los 4 prefijos más reportados son:

353, correspondiente a Albania

225, de Costa de Marfil

233, de Ghana

234, de Nigeria

Aunque no todas las llamadas desde estos países son fraudulentas, la recomendación es no responder ni devolver la llamada si no se tiene un contacto conocido allí.

Además del impacto económico, existe otro riesgo menos visible. En algunos casos, los estafadores aprovechan que la persona contesta para iniciar una conversación breve y hacer preguntas aparentemente inofensivas.

A través de este método, pueden intentar obtener códigos de verificación de aplicaciones como WhatsApp, lo que les permite tomar control de la cuenta, acceder a conversaciones privadas y suplantar la identidad del usuario para engañar a familiares y amigos.