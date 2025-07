Desactivando esta sencilla función del router wifi, podrá lograr que el internet llegue a todos los rincones de su casa

Los programas espía pueden interceptar contraseñas y otra información sensible. | Foto: Getty Images

Sin embargo, algunos modelos de router aún incluyen soporte para versiones obsoletas. Aunque ya no son necesarias, es posible que estas continúen activas, lo que puede generar problemas de conectividad debido a sus velocidades reducidas frente a los estándares actuales. Cuando un router admite conexiones mediante protocolos antiguos, toda la red puede verse ralentizada, especialmente si hay dispositivos conectados que utilizan esos estándares. En estos casos, el rendimiento general del equipo se ajusta al del dispositivo más lento.

Además, las versiones más antiguas no cuentan con mecanismos de cifrado avanzados. Tecnologías como WEP (Wired Equivalent Privacy), utilizadas por estos protocolos, se consideran hoy completamente inseguras y vulnerables a ciberataques. Aunque la mayoría de los routers modernos ya no permiten el uso de WEP por defecto, mantener activos los protocolos antiguos incrementa el riesgo de configuraciones poco seguras, facilitando el acceso no autorizado a la red, el robo de información o incluso el control remoto del sistema.