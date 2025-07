Desactive estos dos botones de su celular de inmediato, para evitar ser víctima de peligrosas estafas

¿Cuáles son los botones que debe desactivar en su celular?

Existen configuraciones predeterminadas en los celulares que, si no se gestionan correctamente, pueden facilitar el acceso de terceros malintencionados a información sensible. Por ello, desactivar ciertos accesos innecesarios puede ser una medida clave para mantener la privacidad y evitar caer en trampas digitales.

Desactivar el wifi

Muchas personas optan por mantener el wifi encendido en sus celulares con el fin de ahorrar datos móviles y asegurar una conexión constante. No obstante, expertos en seguridad informática aconsejan desactivar esta opción al salir de casa, ya que podría abrir la puerta a riesgos innecesarios sin que el usuario siquiera lo note.

Cuando el wifi permanece activo, el dispositivo intenta conectarse de manera automática a redes públicas cercanas, lo cual puede ser aprovechado por ciberdelincuentes. Según la empresa de ciberseguridad ESET, los ataques conocidos como Man in the Middle permiten interceptar la comunicación entre el celular y la red, lo que facilita el robo de información sensible como contraseñas, accesos a cuentas bancarias y documentos privados.