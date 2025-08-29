Suscribirse

Día del Gamer: los 3 videos que según la IA todo el mundo tiene que jugar en su vida

En el Día del Gamer, la IA eligió tres títulos que deberían jugarse al menos una vez en la vida.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 10:19 p. m.
Tres videojuegos fueron señalados por la IA como esenciales en la celebración del Día del Gamer.
La inteligencia artificial reveló en el Día del Gamer los tres juegos imprescindibles de la historia. | Foto: Getty Images

El día de los jugadores de videojuegos, esta celebración comenzó en 2008 por algunas de las principales revistas especializadas en el sector.

El Día del Gamer es celebrado cada 29 de agosto y se ha convertido en una fecha que reconoce la importancia de los videojuegos como fenómeno cultural y social. Lo que comenzó como una iniciativa de publicaciones acerca de los juegos de video ha evolucionado hasta convertirse en una celebración mundial que comienza desde jugadores amateur hasta los profesionales y veteranos.

El top 3 de videojuegos que todo el mundo debería jugar, según la IA

Existen millones de títulos y dentro de ellos SEMANA consultó a la inteligencia artificial para identificar cuáles son los títulos que recomienda que todo el mundo debería jugar al menos una vez en su vida, teniendo en cuenta los grandes juegos actuales y la evolución que han tenido en la historia y la respuesta escaló tanto momentos únicos en el tiempo como leyendas históricas.

Los 3 videojuegos imprescindibles según la IA

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

Considerado por muchos como la obra maestra de Nintendo, la historia de Link para salvar el reino y a la vez rescatar a la princesa Zelda revolucionó completamente a los videojuegos del género de aventura en tres dimensiones. Ocarina of Time no solo estableció los estándares para los juegos de mundo abierto, sino que también introdujo mecánicas de juego que siguen siendo referencia en la actualidad.

La inteligencia artificial ha destacado The Legend of Zelda: Ocarina of Time como el videojuego más aclamado de la historia, resaltando su impacto en la industria y su influencia en el desarrollo de títulos contemporáneos que siguen su legado.
Considerado un referente en el diseño de videojuegos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha sido reconocido por la inteligencia artificial como el mejor videojuego de todos los tiempos, aclamado por su narrativa envolvente y su innovador mundo abierto. | Foto: Imagen tomada del portal de Nintendo

La inteligencia artificial destaca su sistema de señalar a un objetivo en específico (llamado técnicamente como targeting Z), la innovadora banda sonora interactiva y la complejidad de sus mazmorras como elementos que transformaron para siempre la experiencia de juego.

Tetris (1984)

El juego creado por Aleksei Pázhitnov representa la perfección en la simplicidad, pero también exige rapidez, concentración y agilidad.

Su modo de juego adictivo y sus mecánicas matemáticamente perfectas han convertido a este rompecabezas (puzzle) en un fenómeno global que ha sido adaptado a gran mayoría de consolas existentes. La inteligencia artificial resalta su capacidad única de mantener a los jugadores enganchados mediante un sistema de recompensas psicológicas basado en la satisfacción de completar líneas.

Minecraft (2011)

El sandbox desarrollado inicialmente por Markus Persson ha hecho un cambio en los conceptos de creatividad y construcción en los videojuegos. La IA selecciona Minecraft por su impacto educativo sin precedentes y su capacidad de generar comunidades creativas masivas.

Microsoft pagó unos US$2.400 millones por Minecraft en 2014 y ahora está pensando comprar la versión educativa del juego para entrar al mercado de las escuelas públicas en Estados Unidos.

Con más de 300 millones de copias vendidas, se ha convertido en una herramienta utilizada en diferentes sectores de todo el mundo. Su sistema de crear, encontrar recursos y crear nuevos objetos, armaduras (llamado crafteo), la libertad absoluta de construcción y la generación procedural de mundos infinitos han establecido un nuevo paradigma en el entretenimiento interactivo.

