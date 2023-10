‘Disney+’ y ‘Star+’ contarán con espeluznantes películas y series para celebrar Halloween

Halloween en ‘Disney+’ y ‘Star+’

Es un thriller salido de la mente del autor de best sellers Stephen King. Sadie Harper, una estudiante del colegio secundario y su hermana pequeña, Sawyer, están conmocionadas por la reciente muerte de su madre y no reciben mucho apoyo de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado se presenta inesperadamente en su casa en busca de ayuda, deja tras de sí una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Dirigida por Rob Savage, la película está protagonizada por Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton y David Dastmalchian. BOOGEYMAN: TU MIEDO ES REAL es una producción de 20th Century Studios y 21 Laps.

Basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, la serie da una mirada al estilo documental de los vampiros Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) y Colin Robinson (Mark Proksch) quienes viven juntos en el mundo moderno de Staten Island, con la ayuda de su familiar humano Guillermo (Harvey Guillén) y su conocida burócrata y vampira, la Guía (Kristen Schaal). En la quinta temporada, Nandor siente que su familiar (y a veces amigo) Guillermo se está alejando de él, ya que parece estar pasando mucho más tiempo con Laszlo, cuyas habilidades como científico se ponen a prueba mientras intenta resolver el misterio de los extraños y muy secretos cambios por los que está pasando Guillermo. Nadja, quien sufre los efectos de un maleficio sobrenatural no diagnosticado previamente, se vuelve a conectar con su familia, o al menos, una familia del Viejo Continente. Colin sigue el camino de tantos vampiros energéticos que le precedieron al postularse para un cargo político y la Guía intenta descubrir dónde encaja ella como la relativamente nueva en este grupo tan unido que se conoce desde hace siglos. WHAT WE DO IN THE SHADOWS es una producción de FX Productions.