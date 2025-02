Doce consejos de seguridad para pagar desde su celular con billeteras digitales

Consejos de seguridad

No guardar datos de pago en el celular: Aunque pueda parecer práctico, almacenar información sensible en el dispositivo puede ser un riesgo si es robado o hackeado.

Desactivar el pago sin contacto cuando no se use: Si su billetera digital permite pagos NFC o sin contacto, desactívelos cuando no los necesite para evitar transacciones no autorizadas.