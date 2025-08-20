¿Dónde nunca ubicar la lavadora? Evita este error que podría disparar el consumo

Elegir el lugar adecuado para su lavadora es crucial no solo para su funcionamiento óptimo, sino para minimizar su consumo energético. Algunos lugares en la casa pueden hacer que la lavadora trabaje más duro de lo necesario, lo que se traduce en un mayor consumo de energía y, en consecuencia, en facturas más altas.

Dónde colocar la lavadora para ahorrar energía

Estos son los puntos en los que deberías evitar colocar la lavadora. Ya que, por su diseño o arquitectura del espacio podría aumentar de forma significativa el consumo.

1. Áreas de temperatura extremadamente frías

Colocar la lavadora en un lugar muy frío, como un sótano sin calefacción o un garaje expuesto a bajas temperaturas, puede incrementar el consumo de energía.

Las temperaturas extremas hacen que la lavadora tenga que trabajar más para calentar el agua a la temperatura adecuada durante el ciclo de lavado. Este esfuerzo adicional se traduce en un mayor uso de energía. Idealmente, la lavadora debe estar en un espacio con una temperatura moderada y constante para mantener la eficiencia energética.

2. Espacios con exposición directa al sol

Ubicar la lavadora en un lugar expuesto a la luz solar directa, como una lavandería con grandes ventanales o una terraza, no es recomendable. La exposición prolongada al sol puede calentar la máquina de manera innecesaria, obligándola a utilizar más energía para enfriarse y mantener su funcionamiento adecuado.

Además, la luz solar directa puede dañar los componentes de la lavadora con el tiempo.

Una lavadora dañada puede afectar la calidad de las prendas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Áreas con alta humedad

Evita colocar la lavadora en lugares con alta humedad, como un baño sin ventilación adecuada o una zona con filtraciones de agua. La alta humedad puede afectar el rendimiento de la lavadora, aumentando la posibilidad de problemas eléctricos y mecánicos. Además, la máquina podría necesitar más energía para funcionar correctamente en un ambiente húmedo, ya que la humedad puede afectar la eficiencia de la calefacción del agua y otros componentes internos.

4. Espacios congestionados o de difícil acceso

Ubicar la lavadora en un espacio congestionado, como un armario pequeño o una área abarrotada de objetos, puede llevar a un aumento en el consumo de energía. La falta de espacio adecuado puede obstruir la ventilación, forzando a la máquina a trabajar más para mantener una temperatura operativa óptima. Además, un acceso difícil puede complicar el mantenimiento y aumentar el riesgo de problemas técnicos que podrían afectar el consumo de energía.

La lavadora es un electrodomésticos esencial en los hogares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Lejos de las conexiones de agua

Colocar la lavadora en un lugar alejado de las conexiones de agua puede incrementar el consumo energético. Si la lavadora está lejos de las tuberías de agua caliente y fría, tendrá que usar más energía para bombear el agua desde una mayor distancia. Esto es especialmente relevante si la máquina necesita calentar el agua, dado que el esfuerzo adicional puede llevar a un mayor consumo energético.

6. Zonas con mala ventilación

Evite colocar la lavadora en áreas con ventilación deficiente, como un sótano cerrado o un cobertizo sin ventilación adecuada. La falta de ventilación puede llevar a un sobrecalentamiento de la máquina, aumentando el consumo de energía para mantener la temperatura interna y previniendo una operación eficiente. Una ventilación adecuada es esencial para asegurar que la lavadora funcione de manera óptima y eficiente.

La ubicación de su lavadora tiene un impacto significativo en su consumo de energía.

Al evitar colocar la máquina en áreas con temperaturas extremas, exposición solar directa, alta humedad, espacios congestionados, lejanía de las conexiones de agua o mala ventilación, puede optimizar su eficiencia y reducir el consumo energético.