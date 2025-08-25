Suscribirse

El agua no es lo que todos piensan: científicos descubren su verdadero origen y su relación ‘extraterrestre’

Científicos encontraron pruebas que conectan el agua con materiales cósmicos.

Redacción Tecnología
25 de agosto de 2025, 11:17 p. m.
Un reciente hallazgo científico está desafiando lo que se creía sobre el agua: su origen podría tener una conexión mucho más cósmica de lo pensado.
Investigadores revelaron que el agua terrestre no llegó de la forma tradicionalmente aceptada, sino que guarda un vínculo directo con materiales espaciales. | Foto: Getty Images

A pesar de investigaciones científicas, el origen de donde vino o se creó el agua en la Tierra sigue siendo un misterio. La explicación más popular hasta ahora es que llegó a nuestro planeta a bordo de asteroides y meteoritos durante sus primeros años.

Sin embargo, una reciente investigación de la Universidad de Oxford está desafiando esta teoría, dando una nueva mirada sobre el origen de los océanos.

el descubrimiento podría reescribir la historia del planeta como también puede revelar una conexión mucho más íntima entre la Tierra y el cosmos de lo que jamás se había sospechado.

Analizando un meteorito y su composición de hidrogeno

El estudio se enfocó en un fragmento del meteorito LAR 12252, hallado en la Antártida. Se trata de una condrita de enstatita, una pieza única que conserva la composición original del material que formó la Tierra hace más de 4.550 millones de años.

La Universidad de Oxford indica que: “Utilizaron una técnica de análisis elemental llamada espectroscopía de absorción de rayos X de estructura cercana al borde (XANES)* en el sincrotrón Diamond Light Source de Harwell, Oxfordshire”.

x
El agua terrestre podría haber estado presente desde la formación del planeta. | Foto: Getty Images

El resultado de la investigación señaló que este antiguo fragmento de meteorito contenía grandes cantidades de hidrógeno, el cual es un componente fundamental necesario para formar moléculas de agua. Pero lo más importante fue comprobar que este hidrógeno no proviene de contaminación terrestre posterior como se pensaba, sino que es parte esencial de la composición original del meteorito, en gran medida asociada al azufre.

Contexto: Científicos advierten sobre el riesgo climático que tendría la recuperación de la capa de ozono en la Tierra para 2050

Hallazgo que promete cambiar lo que se sabe acerca del agua

La comunidad científica desde años ha sostenido que el agua llegó a la Tierra a través de asteroides y cometas cargados de hielo, al menos durante los primeros cien millones de años de existencia planetaria.

Sin embargo, esta nueva investigación significaría una realidad completamente diferente: la Tierra poseía desde su formación inicial todos los ingredientes necesarios para generar agua de manera propia.

Como explican los investigadores, si el material primordial que compuso a la Tierra era comparable a estas condritas de enstatita, entonces la proto Tierra ya contenía reservas suficientes de hidrógeno para explicar la gran cantidad acuática actual de nuestro mundo.

La escena de la lluvia de meteoritos de la Tierra en 3D creada y modelada en Adobe After Effects y las texturas de los planetas se tomaron del sitio web oficial de Solar System Scope (https://www.solarsystemscope.com/textures/)
El hallazgo de hidrógeno en un meteorito cambia la versión más aceptada. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tom Barrett, estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra en Oxford y líder de la investigación, explicó: “esta investigación proporciona evidencia vital para respaldar la teoría de que el agua en la Tierra es nativa, es decir, un resultado natural de la composición de nuestro planeta”

