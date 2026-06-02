El ajuste de WhatsApp que todo el mundo debería activar para mejorar su productividad

Una configuración sencilla dentro de WhatsApp permite reducir el desorden y facilitar el acceso a los mensajes que realmente importan.

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Uno de los factores clave es que sin la organización adecuada los chats pueden transformarse en una fuente constante de distracciones.

La división estratégica: El fin del caos en los chats

Uno de los cambios más efectivos que puedes implementar no es un botón técnico, sino una forma de organizar los grupos. Expertos indican que la productividad se dispara cuando se logra separar el ruido de la información vital.

Crear un canal exclusivo para “comunicados oficiales” donde solo los administradores puedan escribir. Al hacer esto, se puede asegurar de que las noticias importantes no se pierdan en medio de las conversaciones sociales o el intercambio de ideas cotidiano, para lo cual se debería tener un grupo aparte.

Separar los mensajes importantes de las conversaciones diarias puede marcar una gran diferencia en la organización de un equipo. Foto: Getty Images / WhatsApp

Esta estructura permite que cada miembro del equipo sepa exactamente dónde buscar la información crítica sin perder tiempo navegando entre cientos de mensajes irrelevantes.

Sal de la pantalla pequeña: El poder del escritorio

Si pasa gran parte de la jornada frente a un computador, seguir usando WhatsApp únicamente en el celular es un error que frena el rendimiento. Activar la versión de escritorio o WhatsApp Web es un ajuste esencial y gratuito que facilita la gestión de tareas.

Al usar el teclado de el pc y una pantalla más grande, la velocidad para redactar mensajes y la facilidad para compartir documentos mejoran considerablemente. Esto permite una integración más fluida con el resto de las herramientas de trabajo, evitando tener que interrumpir el flujo cada vez que suena el teléfono.

Elige el ritmo de las conversaciones

No todos los chats tienen la misma importancia ni requieren el mismo tiempo de permanencia. Por ello, la aplicación permite contar con la función de ‘Mensajes temporales’ para así elegir entre tres intervalos distintos para que los mensajes se borren: 24 horas, 7 días o 90 días.

“Puedes elegir activar la función de mensajes temporales en todos los chats o solo en chats específicos. En los chats individuales, tanto tú como la persona con la que te comunicas pueden activar o desactivar los mensajes temporales”, señala WhatsApp.

Así funcionan los mensajes temporales de WhatsApp. Foto: WhatsApp

Este ajuste solo afectar a lo que se envíe a partir del momento en que se activa; todo el historial previo permanecerá intacto.

Además, si activas esta opción y no abres la aplicación durante el tiempo establecido, el mensaje se esfumará de todas formas, aunque es posible que la persona vea una vista previa en sus notificaciones hasta que entre al chat.