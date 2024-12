El código ‘oculto’ que puede activar en el celular para saber si está siendo víctima de ciberataques

El desvío de llamadas es una herramienta legítima que permite redirigir las llamadas entrantes a otro número, como un teléfono fijo o un buzón de voz. No obstante, este mecanismo puede ser manipulado por ciberdelincuentes para interceptar comunicaciones o acceder a información sensible. Por ejemplo, un atacante podría redirigir llamadas a un número controlado por él para hacerse pasar por el usuario en procesos de verificación de identidad.

¿Cómo activar este código?

La utilización de este código no requiere conocimientos técnicos ni acceso a configuraciones avanzadas del teléfono. El proceso es sencillo, la persona debe abrir la app de teléfono (aquella desde donde realiza llamadas telefónicas), y luego marcar el código ##002#. Finalmente, pulsar el botón como si fuera a realizar una llamada.

Un dato importante que los usuarios deben tener presente es que este código no afecta las configuraciones generales del dispositivo ni elimina contactos, mensajes o aplicaciones. Su único objetivo es garantizar que las llamadas no estén siendo redirigidas sin autorización. Además, no tiene costo adicional, ya que se trata de una función nativa del sistema de telecomunicaciones.