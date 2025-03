El efectivo truco para saber quién está detrás de una llamada ‘spam’ sin necesidad de descolgar el celular

Este fenómeno ha generado en los internautas una creciente incertidumbre sobre si deben o no contestar tales llamadas, dado que no saben quién se encuentra al otro lado de la línea ni qué intenciones puede tener. A pesar de que los expertos recomiendan no responderlas, la curiosidad puede llevar a algunos a contestar, con la esperanza de descubrir quién intenta comunicarse. No obstante, existen diversos métodos que permiten identificar la procedencia de estas llamadas de manera segura, sin necesidad de interactuar directamente con el interlocutor.