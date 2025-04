El hábito tóxico que Bill Gates y Steve Jobs tenían en común al tratar a sus empleados

Además, la declaración de Gates no solo refleja la presión que él y Jobs imponían a sus empleados, sino que también ofrece una rara autocrítica acerca del sistema que ambos fomentaron en las primeras décadas del auge tecnológico.

Gates, durante esa entrevista, también compartió que no ha tenido problemas en hablar con franqueza sobre su relación con Jobs, siempre con un tono de sinceridad y, a veces, de humor.

“Siempre le decía a Steve: ‘Mira, soy un mago menor. Tú eres un mago mayor. Puedes lanzar hechizos que yo no puedo, pero como soy un mago menor, tus hechizos no me funcionan. Ya veo lo absurdo de que solo estás hipnotizando a esta gente’”, precisó, donde deja en evidencia las diferencias entre ambos y sus enfoques hacia la industria.