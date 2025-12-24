El posible árbol de Navidad más grande del universo: la Nasa presentó cómo se ve el “árbol cósmico”

“Oh árbol de Navidad, oh árbol cósmico”, comentó la Nasa en X este 24 de diciembre de 2025, pues en plena temporada navideña, una imagen difundida por la Nasa captó la atención de miles de personas en todo el mundo.

No se trata de un adorno terrestre ni de una instalación artística, sino de una vista del espacio que, por su forma y colores, recuerda de inmediato a un árbol de Navidad.

La escena, bautizado informalmente como el “árbol cósmico” o “cúmulo del árbol de Navidad”, ofrece una mirada poco habitual del universo y acerca la astronomía a un público amplio, justo en una de las épocas más simbólicas del año.

La imagen corresponde a una región del espacio donde nacen estrellas y fue presentada como una composición visual que combina distintas observaciones, logrando un resultado tan llamativo como evocador.

Un ‘árbol’ formado por estrellas jóvenes y nubes de gas

La figura navideña surge de una agrupación de estrellas conocida como NGC 2264, situada a unos 2.500 años luz de la Tierra.

“A modo de comparación, el Sol es una estrella de mediana edad de unos 5.000 millones de años, unas 1.000 veces más antigua”, señala la Nasa.

La imagen corresponde a NGC 2264, un conjunto de estrellas ubicado a miles de años luz de la Tierra. Foto: Rayos X: NASA/CXC/SAO; Óptica: Clow, M.; Procesamiento de imágenes: NASA/CXC/SAO/L. Frattare y K. Arcand

En la imagen, los puntos más brillantes se perciben como luces azuladas y blancas, similares a bombillos decorativos, mientras que las formas que los rodean recuerdan a ramas o agujas de pino.

“Las estrellas se ven aquí como luces azules y blancas rodeadas de remolinos de gas (las ‘agujas de pino’ del árbol), donde el verde representa la luz en el espectro visible”, aclara la Nasa.

Una imagen que une ciencia y estética navideña

Para lograr esta vista, la Nasa combinó información obtenida por el Observatorio de rayos X Chandra con imágenes captadas desde la Tierra por el astrofotógrafo Michael Clow, quien utilizó su telescopio desde Arizona. La superposición de distintos tipos de datos permitió resaltar detalles invisibles a simple vista y al mismo tiempo, crear una composición visualmente impactante.

Aunque detrás de la imagen hay un trabajo científico complejo, el resultado final fue pensado para ser accesible y atractivo. La Nasa suele aprovechar fechas especiales para compartir este tipo de contenidos, mostrando que el espacio no solo es un campo de estudio, sino también una fuente constante de asombro.

Así, el llamado “árbol de Navidad más grande del universo” no es un objeto decorativo real, pero sí una poderosa metáfora visual: un recordatorio de que, incluso a miles de años luz de distancia, el cosmos puede sorprender con formas familiares y despertar la imaginación humana en épocas de celebración.