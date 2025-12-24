Ciencia

El posible árbol de Navidad más grande del universo: la Nasa presentó cómo se ve el “árbol cósmico”

Una imagen del espacio sorprendió por su parecido con un árbol navideño.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

25 de diciembre de 2025, 12:05 a. m.
Una reciente publicación de la NASA generó comparaciones inmediatas.
Una reciente publicación de la NASA generó comparaciones inmediatas. Foto: NASA/CXC/SAO/L. Frattare y K. Arcand

“Oh árbol de Navidad, oh árbol cósmico”, comentó la Nasa en X este 24 de diciembre de 2025, pues en plena temporada navideña, una imagen difundida por la Nasa captó la atención de miles de personas en todo el mundo.

No se trata de un adorno terrestre ni de una instalación artística, sino de una vista del espacio que, por su forma y colores, recuerda de inmediato a un árbol de Navidad.

La escena, bautizado informalmente como el “árbol cósmico” o “cúmulo del árbol de Navidad”, ofrece una mirada poco habitual del universo y acerca la astronomía a un público amplio, justo en una de las épocas más simbólicas del año.

La imagen corresponde a una región del espacio donde nacen estrellas y fue presentada como una composición visual que combina distintas observaciones, logrando un resultado tan llamativo como evocador.

Tecnología

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Tecnología

5 ideas fáciles y rápidas de último minuto para la cena de Nochebuena, según ChatGPT

Tecnología

¿Usa tarjetas microSD para guardar documentos importantes? Esta práctica podría salirle muy caro

Tecnología

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Tecnología

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Tecnología

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Tecnología

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Política

Así fue el banquete de Navidad de Petro con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño: “Los últimos serán los primeros”

Salud

Claves para prevenir intoxicaciones alimentarias en las fiestas navideñas

Nación

Temblor en Navidad: se reporta sismo hoy miércoles 24 de diciembre; este fue el epicentro

Un ‘árbol’ formado por estrellas jóvenes y nubes de gas

La figura navideña surge de una agrupación de estrellas conocida como NGC 2264, situada a unos 2.500 años luz de la Tierra.

“A modo de comparación, el Sol es una estrella de mediana edad de unos 5.000 millones de años, unas 1.000 veces más antigua”, señala la Nasa.

Los puntos luminosos que destacan en la imagen recuerdan a luces navideñas suspendidas en el espacio.
La imagen corresponde a NGC 2264, un conjunto de estrellas ubicado a miles de años luz de la Tierra. Foto: Rayos X: NASA/CXC/SAO; Óptica: Clow, M.; Procesamiento de imágenes: NASA/CXC/SAO/L. Frattare y K. Arcand

En la imagen, los puntos más brillantes se perciben como luces azuladas y blancas, similares a bombillos decorativos, mientras que las formas que los rodean recuerdan a ramas o agujas de pino.

“Las estrellas se ven aquí como luces azules y blancas rodeadas de remolinos de gas (las ‘agujas de pino’ del árbol), donde el verde representa la luz en el espectro visible”, aclara la Nasa.

La ciencia frente a la Biblia: científico de la NASA plantea una nueva explicación sobre qué pudo ser la Estrella de Belén

Una imagen que une ciencia y estética navideña

Para lograr esta vista, la Nasa combinó información obtenida por el Observatorio de rayos X Chandra con imágenes captadas desde la Tierra por el astrofotógrafo Michael Clow, quien utilizó su telescopio desde Arizona. La superposición de distintos tipos de datos permitió resaltar detalles invisibles a simple vista y al mismo tiempo, crear una composición visualmente impactante.

Aunque detrás de la imagen hay un trabajo científico complejo, el resultado final fue pensado para ser accesible y atractivo. La Nasa suele aprovechar fechas especiales para compartir este tipo de contenidos, mostrando que el espacio no solo es un campo de estudio, sino también una fuente constante de asombro.

Así, el llamado “árbol de Navidad más grande del universo” no es un objeto decorativo real, pero sí una poderosa metáfora visual: un recordatorio de que, incluso a miles de años luz de distancia, el cosmos puede sorprender con formas familiares y despertar la imaginación humana en épocas de celebración.

Mas de Tecnología

Miles de satélites interconectados sostienen servicios de internet y transmisión de datos que hoy resultan difíciles de reemplazar.

La OTAN sospecha por un posible armamento ruso capaz de destruir la constelación de satélites Starlink: “Un arma de miedo”

Los colores de una imagen espacial llamaron la atención a nivel mundial.

El posible árbol de Navidad más grande del universo: la Nasa presentó cómo se ve el “árbol cósmico”

Entre compras de último momento y reuniones familiares, el menú suele definirse contra el reloj.

5 ideas fáciles y rápidas de último minuto para la cena de Nochebuena, según ChatGPT

La razón por la que no debería usar tarjetas MicroSD para guardar cosas importantes.

¿Usa tarjetas microSD para guardar documentos importantes? Esta práctica podría salirle muy caro

Entre villancicos y melodías decembrinas, la IA destaca tres canciones tropicales que transforman cualquier sala colombiana en pista de baile.

Las 3 canciones con ‘toque colombiano’ que “sí o sí se deben escuchar el 24 de diciembre”, según la IA

Ni los modelos más sofisticados han logrado enseñar una habilidad que nace de la experiencia.

La verdad detrás del alto consumo energético de chatbots como ChatGPT: podría abastecer a una ciudad entera por meses

Niños y adultos observan con emoción cómo el mapa señala el paso de Santa por sus ciudades.

El trineo de Santa está llegando a Colombia: siga en tiempo real el recorrido con la ubicación exacta

Un par de funciones del celular pueden ser las responsables de que la duplicación de pantalla se interrumpa.

¿El fin de Magis TV y Xuper TV? Esta es la alternativa segura que revoluciona el ‘streaming’ con contenido gratuito

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.

Calendario astronómico 2026: estos son los eventos celestes más importantes del año, con eclipses y lluvias de meteoros

El humor breve se impone en los grupos de WhatsApp durante la celebración del 24 de diciembre.

Las mejores frases divertidas de Navidad para hacer reír a la familia y amigas vía WhatsApp en la Nochebuena 2025

Noticias Destacadas