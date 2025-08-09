El práctico dispositivo que debería instalar para evitar que ladrones entren a su casa a robar cuando no está

Que un ladrón entre a una vivienda es una situación desagradable, incómoda y peligrosa. Sin embargo, no se trata de un escenario lejano a la realidad, ya que existe una alta probabilidad de que ocurra, especialmente cuando no se toman las medidas de seguridad necesarias o cuando simples descuidos facilitan el delito.

Los delincuentes emplean diversas estrategias para ingresar a los hogares. Mediante técnicas especializadas y el uso de herramientas improvisadas, pueden forzar cerraduras, acceder por ventanas o aprovechar cualquier punto vulnerable que consideren óptimo para perpetrar el robo. No obstante, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de dispositivos capaces de disminuir estos riesgos e incluso sorprender a los intrusos en pleno acto.

Actualmente, existe una amplia gama de recursos para convertir una vivienda en un hogar inteligente. Estos no solo facilitan las tareas cotidianas, sino que también incorporan sistemas de alta tecnología orientados a la seguridad.

Los ladrones pueden ingresar al hogar de diferentes maneras. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal Computer Hoy, uno de los dispositivos más efectivos son los timbres con cámara, capaces de registrar en video todo lo que ocurre en el exterior de la casa. Esta herramienta permite monitorear la entrada en tiempo real desde un teléfono móvil y reaccionar de forma inmediata ante cualquier anomalía.

Estos timbres integran cámara de alta resolución, micrófono, altavoz y, en la mayoría de los casos, conexión a internet. Gracias a esta combinación, el propietario puede ver, escuchar y comunicarse con la persona que se encuentre en la puerta, incluso si no está en casa. Las imágenes y el audio pueden visualizarse en una pantalla interior o directamente en el celular mediante una aplicación dedicada.

Otra alternativa destacada son las cerraduras inteligentes, especialmente útiles cuando la vivienda queda desocupada durante largos periodos, como en vacaciones. Según explica pccomponentes.com, cumplen la misma función que una cerradura convencional, pero con la ventaja de contar con un sistema electrónico que proporciona un mayor nivel de seguridad.

Al igual que los timbres con cámara, estas cerraduras pueden ser controladas y monitoreadas desde un smartphone. Es posible programar su apertura en horarios específicos o generar llaves digitales con tiempo de validez limitado para otorgar acceso a personas autorizadas.

“Este tipo de cerradura funciona a través de un sistema electrónico que mantiene la puerta cerrada hasta que el usuario ingresa el código correspondiente para abrirla. Si bien este es el modelo más común, también existen variantes que emplean huella dactilar para bloquear o desbloquear el mecanismo”, indican los especialistas.

Las chapas inteligentes cuentan con una app móvil que permite saber quién entró a la casa y a qué hora lo hizo | Foto: Oficial de EZVIZ

En general, las cerraduras inteligentes ofrecen múltiples métodos de operación, como:

Aplicación móvil o plataforma web del fabricante.

Sistemas biométricos, como lectores de huella.

Tarjeta magnética o llavero programado.

Desbloqueo automático por geolocalización al acercarse el propietario.

Clave numérica o contraseña.

Apertura manual con llave física.

Más allá de la protección material, la instalación de dispositivos inteligentes de seguridad representa una inversión a largo plazo. Contar con la certeza de que la vivienda está vigilada y protegida reduce la preocupación, especialmente durante ausencias prolongadas.