El sencillo truco con Google que ayuda a encontrar vuelos baratos, sin importar el destino

Esto asegura que cada búsqueda se adapte de forma precisa a las necesidades y preferencias de cada viajero.

Redacción Tecnología
13 de agosto de 2025, 9:40 p. m.
Así funciona el buscador de Google para encontrar vuelos baratos en las aerolíneas.
En la actualidad, los viajes se han convertido en una experiencia que muchos priorizan, ya sea para descubrir nuevos destinos, descansar de la rutina o vivir aventuras inolvidables. Por ello, encontrar boletos de avión a precios accesibles se vuelve fundamental para planificar escapadas sin comprometer el presupuesto.

Una de las herramientas más útiles para esta tarea, y que aún pasa desapercibida para muchos usuarios, es Google Flights, una plataforma que permite comparar tarifas de diferentes aerolíneas y localizar ofertas irresistibles en cuestión de segundos.

Google creó una herramienta en 2011 que facilita la organización de cualquier viaje de forma rápida y eficiente. Gracias a Google Flights, es posible anticipar planes, acceder a promociones especiales y encontrar las mejores tarifas disponibles, sin importar el país o la fecha del viaje.

Existen plataformas que facilitan la compra de vuelos económicos.
A diferencia de otros sitios de reserva, esta plataforma no gestiona la compra de boletos de forma directa, sino que dirige al usuario a la página oficial de la aerolínea o a agencias de viaje autorizadas para finalizar la transacción.

Además, ofrece la posibilidad de personalizar la búsqueda seleccionando la ciudad de origen y destino, los horarios más convenientes y el número de escalas deseadas, optimizando así la planificación del viaje.

¿Cómo funciona esta herramienta?

Para comenzar, el usuario debe ingresar a la página oficial del servicio, disponible en el enlace: https://www.google.com/travel/flights. Una vez allí, encontrará un formulario en el que se solicitan datos básicos del viaje, como la ciudad de origen, el destino deseado y las fechas de ida y regreso.

Tras completar la información, el siguiente paso es pulsar el botón ‘Buscar’ para que la plataforma despliegue en pantalla una lista con diferentes opciones de vuelos. Los resultados incluyen propuestas tanto de aerolíneas como de agencias de viajes, ordenadas desde la tarifa más económica hasta la más elevada.

Google Flights es una plataforma que permite encontrar tiquetes aéreos y planear viajes.
Google Flights es una plataforma que permite encontrar tiquetes aéreos y planear viajes. | Foto: Captura de pantalla / Semana

Además, el sistema muestra detalles relevantes como la duración total del trayecto, las escalas previstas y otros aspectos clave, lo que facilita una comparación rápida y efectiva antes de tomar la decisión final.

Una vez elegido el vuelo más conveniente, el usuario será enviado directamente al sitio oficial de la aerolínea o de la agencia para completar la compra. Entre sus ventajas adicionales, Google Flights ofrece una serie de filtros avanzados que permiten afinar la búsqueda, ajustando parámetros como número de escalas, compañía aérea, equipaje incluido, precio máximo, horarios de salida y llegada, emisiones de carbono e incluso aeropuertos alternativos.

