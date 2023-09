El uso de los AirPods que pocos saben para cuidar los oídos durante conciertos

Para estos auriculares hay que tener un especial cuidado, pues son tan pequeños que pueden estar expuestos a riesgos y pérdidas, por esta razón existen algunos consejos con lo que se puede alargar la vida útil para que duren muchos años, como no exponerlos a temperaturas extremas de frío y calor, no sumergirlos en agua, y siempre mantenerlos en el estuche cuando no se estén usando.