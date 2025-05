El verdadero significado de la letra “N” que aparece en la parte superior de la pantalla del celular

Según el portal especializado Xataka , este símbolo indica que el chip de NFC (Near Field Communication) se encuentra activado. Esto no implica que esté en uso activo en ese momento, sino que está disponible para establecer conexión con otros dispositivos compatibles o etiquetas NFC. La letra actúa, por tanto, como un recordatorio visual de que esta tecnología está habilitada.

Aunque mantenerlo activado no representa un riesgo significativo, muchos usuarios optan por deshabilitar esta función cuando no la utilizan, por razones de seguridad y para optimizar el consumo de batería. Si bien su impacto energético es mínimo, desactivarlo puede ser una práctica recomendable para quienes no requieren su uso constante.