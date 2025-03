Elon Musk alerta sobre un “enorme ciberataque” contra X: esto es lo que se sabe

La red social no había emitido ningún tipo de comunicado sobre las razones del problema, pero, recientemente, el empresario Elon Musk habló de lo que estaría provocando intermitencia en X. A través de su cuenta oficial, el magnate advirtió que la plataforma sufrió un gran ciberataque, después de que miles de internautas reportaran problemas para acceder a sus cuentas.

Luego, el dueño de SpaceX agregó en su mensaje que no sería la primera vez que X es atacado por personas inescrupulosas: “Nos atacan todos los días, pero en este caso se utilizaron muchos recursos. Se trata de un grupo grande y coordinado o de un país. Rastreando…”. No obstante, los detalles de lo ocurrido no han sido compartidos de forma oficial y pública.