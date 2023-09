Empleados de TikTok, molestos por aplicación que vigilará su regreso a las oficinas; temen por acciones disciplinarias

Se trata de la aplicación MyTRO (Mi regreso a la oficina), la cual estará vinculado al software interno de la compañía y alertará cuando un empleado no asista a la oficina, solicitándole una explicación o justificación de su inasistencia, según revelaron algunos empleados el The New York Times con capturas de pantalla de correos electrónicos que la red social les había hecho llegar.

Y es que el anuncio de TikTok tuvo un tono que no gustó mucho, según los propios empleados, quienes coincidieron en calificarlo como una amenaza; además, creen que ese llamado no era necesario, pues logró un efecto contrario entre los trabajadores, los cuales ahora, según The New York Times, ahora sienten temor de no poder cumplir con lo pactado.