Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

La primera luna llena de 2026, conocida como la Luna del Lobo, ocurrirá este sábado 3 de enero a las 11:03 horas en la península ibérica (5:03 en Colombia), según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su cuenta en la red social X.

Ese mismo día también se producirá el perihelio, el momento en que la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol, a una distancia aproximada de 147.099.928 kilómetros.

Además, la ‘Luna del Lobo’ coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, que se desarrollará durante la noche del 3 al 4 de enero. Sin embargo, el IGN advierte que el brillo de la Luna llena dificultará la observación de este fenómeno.

El nombre ‘Luna del Lobo’ proviene de tradiciones indígenas norteamericanas. Foto: Getty Images

Según eltiempo.es, el nombre ‘Luna del Lobo’ proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Enero coincidía con la parte más dura del invierno, cuando las noches eran largas, el frío intenso y los aullidos de los lobos se escuchaban con mayor frecuencia. En otras culturas, recibe nombres como ‘Luna Fría’ o ‘Luna del Hielo’, en referencia a las condiciones invernales del hemisferio norte.

Dado que este evento ocurre cuando la Luna se encuentra relativamente cerca de la Tierra, se trata de una ‘superluna’. Este fenómeno dominará el cielo desde la noche del 2 al 3 de enero hasta bien entrada la madrugada del 4 al 5.

De acuerdo con el portal meteorológico, esta superluna puede observarse a simple vista, sin necesidad de instrumental especializado. El uso de prismáticos permite apreciar mares lunares y grandes estructuras, aunque la iluminación frontal disminuye el relieve.

Las mejores condiciones para disfrutar de este espectáculo se dan tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna alcanza mayor altura y domina el cielo invernal.

No obstante, se espera que los cielos estén bastante cubiertos en gran parte de España, donde se podrá apreciar con mayor intensidad.

*Con información de Europa Press.