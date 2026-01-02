Astronomía

Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

La luna llena coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, aunque su intenso brillo dificultará la observación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de enero de 2026, 7:47 p. m.
En enero habrá una Luna llena llamada 'Luna de Lobo'.
En enero habrá una Luna llena llamada 'Luna de Lobo'. Foto: Getty Images

La primera luna llena de 2026, conocida como la Luna del Lobo, ocurrirá este sábado 3 de enero a las 11:03 horas en la península ibérica (5:03 en Colombia), según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su cuenta en la red social X.

Ese mismo día también se producirá el perihelio, el momento en que la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol, a una distancia aproximada de 147.099.928 kilómetros.

Además, la ‘Luna del Lobo’ coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, que se desarrollará durante la noche del 3 al 4 de enero. Sin embargo, el IGN advierte que el brillo de la Luna llena dificultará la observación de este fenómeno.

EE.UU
El nombre ‘Luna del Lobo’ proviene de tradiciones indígenas norteamericanas. Foto: Getty Images

Según eltiempo.es, el nombre ‘Luna del Lobo’ proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Enero coincidía con la parte más dura del invierno, cuando las noches eran largas, el frío intenso y los aullidos de los lobos se escuchaban con mayor frecuencia. En otras culturas, recibe nombres como ‘Luna Fría’ o ‘Luna del Hielo’, en referencia a las condiciones invernales del hemisferio norte.

Tecnología

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Tecnología

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Tecnología

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Tecnología

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Tecnología

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Tecnología

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Tecnología

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Tecnología

La última superluna del año será este 4 de diciembre: esto es lo que debe saber para observarla en su punto más grande y brillante

Tecnología

En las próximas horas se vivirá un fenómeno astronómico único que marcará diciembre: no se volverá a repetir hasta el 2042

Tecnología

La Luna llena estará más cercana de la Tierra: ¿cuándo y desde dónde se podrá ver la última superluna del año?

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

Dado que este evento ocurre cuando la Luna se encuentra relativamente cerca de la Tierra, se trata de una ‘superluna’. Este fenómeno dominará el cielo desde la noche del 2 al 3 de enero hasta bien entrada la madrugada del 4 al 5.

De acuerdo con el portal meteorológico, esta superluna puede observarse a simple vista, sin necesidad de instrumental especializado. El uso de prismáticos permite apreciar mares lunares y grandes estructuras, aunque la iluminación frontal disminuye el relieve.

Las mejores condiciones para disfrutar de este espectáculo se dan tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna alcanza mayor altura y domina el cielo invernal.

La luna llena del castor será visible a comienzos de noviembre.
La primera luna llena de 2026, conocida como ‘Luna del Lobo’. Foto: Getty Images

No obstante, se espera que los cielos estén bastante cubiertos en gran parte de España, donde se podrá apreciar con mayor intensidad.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

En enero habrá una Luna llena llamada 'Luna de Lobo'.

Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Los puertos USB pueden estar clasificados por colores.

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Modo avión - Imagen de referencia

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible.

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Getty Images

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales.

Si su celular nuevo no se conecta a la red wifi, haga este ajuste en la configuración para solucionar el error rápidamente

Las cuentas de WhatsApp de los usuarios son blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Se vivirán acontecimientos de gran impacto para el panorama internacional.

2026, un año decisivo: los eventos clave que marcarán un antes y un después en la exploración espacial

Así se clasifican los cables Ethernet según su color.

¿Influyen los colores de los cables Ethernet en la velocidad de la conexión? Esta es la verdad sobre su significado

Noticias Destacadas