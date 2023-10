Errores que no debe cometer con las pilas recargables y que podrían afectar sus dispositivos

¿Cuáles son los errores comunes que la gente comete con las pilas recargables?

Ejemplo de ello es cuando una persona recarga constantemente las pilas que va a emplear en dispositivos electrónicos que no tienen una actividad constante . Esto causa que la batería no se aproveche de forma óptima.

Agudelo también señala que algunos usuarios tienen un mal manejo de la carga, pues no permiten que se agote toda la carga antes de llevar las pilas al cargador. En ese sentido, se sugiere mantener las baterías cargadas y con ello se tiene la garantía de que no se afectará la capacidad de la pila mientras no se esté utilizando en un equipo electrónico.