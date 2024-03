Esta es la razón por la cual los bots no pueden marcar la casilla “No soy un robot”

Este filtro es denominado CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart: test de Turing público y automático para distinguir a los ordenadores de los humanos). El sistema fue diseñado para diferenciar los robots entre los humanos y funciona para evitar que los bots completen formularios o accedan a ciertas páginas web. En general, es una protección contra el spam y el descifrado de contraseñas.