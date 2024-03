WhatsApp Plus: ¿cómo tener dos cuentas diferentes desde el mismo celular?

WhatsApp Plus una plataforma que cada vez tomar más popular entre los usuarios de smartphones. A pesar de que se trata de una versión no oficial de la app de Meta, muchas personas instalan este servicio en su teléfono porque permite incorporar funciones que no tiene la plataforma original, aunque hay varias advertencias sobre su uso, dado que es una plataforma externa que no brinda las mismas garantías en temas de segudirdad.